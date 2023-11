Ugljevik: slovenski energetiki po 67 milijonih odškodnine še 58 milijonov obresti

Rudnik in termoelektrarna Ugljevik iz BiH mora Elektrogospodarstvu Slovenije, ki je pravni predhodnik Holdinga slovenske elektrarne (HSE), zaradi nedobavljene elektrike od junija 2011 tako plačati 67 milijonov evrov odškodnine z zamudnimi obrestmi, skupaj s pripadajočimi obrestmi do dne 31. decembra 2021, ki jih je oktobra prisodilo sodišče, in vsemi natečenimi obrestmi do zdaj pa končni znesek znaša prek 130 milijonov evrov.

"Celotni znesek je bil prisojen v korist Elektrogospodarstva Slovenije (ESG), ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, pri čemer je HSE upravičen do povračila stroškov in plačila za uspeh v arbitražnem postopku," so v današnjem sporočilu navedli v HSE.

Kljub izdaji končne arbitražne odločbe pred beograjskim arbitražnim sodiščem ostaja odprto še vprašanje nedobave električne energije od 1. januarja 2022 dalje. Prav tako je odprt tudi postopek zoper državo BiH pred arbitražnim sodiščem v okviru Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov s sedežem v Washingtonu, v katerem bodo ugotavljali temelj odškodninske terjatve in nato še višino škode iz naslova kršitev pravil o zaščiti tujih investicij.

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj je ob koncu arbitraže poudaril, da del spora, ki je več kot 30 let obremenjeval odnose z energetiko Republike Srbske, dobiva epilog. "V HSE obe odločbi arbitražnega sodišča štejemo za izjemen dosežek v velikih mednarodnih arbitražnih sporih," je izpostavil.

Poslovodni direktor HSE Uroš Podobnik, ki je s pravno ekipo HSE usklajeval vse aktivnosti arbitražnega postopka na strani HSE, pa je dodal, da je uspeh posledica več kot desetletnega trdega strokovnega dela in "dokazuje, da smo z vrhunsko ekipo pravnikov kos tudi najbolj zahtevnim mednarodnopravnim postopkom".

Zgodba se je začela v 80. letih prejšnjega stoletja, ko sta bili Slovenija in BiH del skupne države. Elektrogospodarstvo, v katerem je bila združena vsa energetika v Sloveniji, je tedaj sofinanciralo gradnjo termoelektrarne in rudnika Ugljevik. V zameno naj bi v naslednjih letih od tam prejemali električno energijo. Termoelektrarna Ugljevik je bila končana leta 1985, EGS pa je elektriko dobivalo do leta 1991. Po začetku vojne v BiH in na Hrvaškem so bile omrežne povezave prekinjene, s tem pa tudi dobava elektrike.

Začetek arbitražnega postopka zoper Ugljevik sega v junij 2014. Takrat je HSE za slovensko energetiko zoper družbo Ugljevik vložil zahtevo za ad hoc arbitražo s sedežem v Beogradu. Gre za spor EGS v zvezi z vlaganji v izgradnjo rudnika in termoelektrarne ter skupaj več kot pet teravatnih ur nedobavljene dolgovane električne energije. HSE je arbitražni postopek zoper Ugljevik skladno s sklepom vlade vodil po pooblastilu družbe EGS, ki je imetnica terjatev.