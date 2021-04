Ugodna gibanja izvoznega dela gospodarstva, močno prizadet del storitvenega sektorja

"Razmeroma ugodna gibanja izvozno usmerjenega dela gospodarstva, ki je konec lanskega leta dosegel predkrizne ravni, so se na začetku leta nadaljevala," izpostavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je po januarskem povečanju februarja ostala na podobni ravni, izvoz blaga v države EU pa se je povečal.

Po manjšem trošenju gospodinjstev v prvih dveh mesecih se je to marca okrepilo in doseglo ravni pred krizo. To Umar pripisuje povečani prodaji pred ponovnim zaprtjem nekaterih trgovin, drugačni razporeditvi velikonočnih praznikov in dvema delovnima dnevoma več kot v enakem obdobju leta 2019.

Velik medletni upad izdatkov gospodinjstev se je medtem nadaljeval v tistih storitvenih dejavnostih, ki so ostale zaprte, torej v nastanitvenih in gostinskih obratih ter kulturnih in razvedrilnih dejavnostih.

Stopnja varčevanja gospodinjstev je ob stabilnem razpoložljivem dohodku na začetku leta ostala visoka, gospodinjstva pa so ob skromnem zadolževanju še naprej izdatno odplačevala potrošniške kredite.

Zmanjševanje števila registriranih brezposelnih se je marca še nekoliko okrepilo. Zaposlenost je v začetku leta sicer medletno najbolj upadla v gostinstvu in drugih raznovrstnih dejavnostih, ki so jih zajezitveni ukrepi najbolj prizadeli, najbolj pa se je povečala v zdravstvu in socialnem varstvu. V tem segmentu so se zlasti zaradi dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve medletno najbolj povečale tudi plače.