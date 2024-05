Ugodna gospodarska klima, skrbi pa pomanjkanje usposobljenih delavcev

Gospodarska dejavnost v Sloveniji je v začetku leta po oceni Banke Slovenije ostala razmeroma ugodna, podatki o gibanju BDP v prvem letošnjem četrtletju, ki jih je danes objavil statistični urad, pa ohranjajo solidne gospodarske obete tudi za celotno 2024. Nove makroekonomske napovedi bo Banka Slovenija objavila junija.

Medtem ko je bila po sezonsko neprilagojenih podatkih gospodarska dinamika približno enaka kot v zadnjem četrtletju lani in precej boljša kot v prvih treh četrtletjih lani, pa se je po desezoniranih podatkih glede na zadnje tri lanske mesece poslabšala. V zadnjem lanskem trimesečju se je namreč BDP medletno po teh podatkih okrepil za 2,6 odstotka, na četrtletni ravni pa za 1,1 odstotka.

Domača potrošnja se je v prvih treh mesecih tega leta zvišala za 1,7 odstotka, kar je bila po navedbah statistikov najbolj izrazita rast v zadnjem letu in pol.

Na statističnem uradu so povečanje pri izdatkih gospodinjstev zaznali predvsem pri porabi za nakup hrane in pijače, izdatkih za nakup večjih gospodinjskih aparatov in pa pri porabi za nakup osebnih avtomobilov.

Končna potrošnja države je bila v prvih treh mesecih leta medletno večja za 5,1 odstotka, kar je za dodatne 0,3 odstotne točke več kot v zadnjih treh mesecih lanskega leta in bistveno več kot v trimesečjih pred tem. Rast na statističnem uradu pripisujejo predvsem povečanju izdatkov za zdravstvene storitve in podobno kot v predhodnem četrtletju tudi porabi za sanacijo po avgustovski ujmi.

Bruto investicije so po štirih zaporednih četrtletjih zmanjševanja na začetku tega leta prav tako zrasle, in sicer za 0,9 odstotka. Na povečanje teh je pozitivno vplivalo gibanje zalog. Te so k rasti BDP prispevale 0,1 odstotne točke, potem ko so ga v prejšnjih četrtletjih krepko zniževale.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 0,6 odstotka, kar pomeni močan upad rasti glede na dinamiko v 2023, ko so se stopnje rasti gibale med 7,7 in 11,2 odstotka. Najizrazitejše umirjanje rasti so statistiki zaznali pri investicijah v gradbene objekte. Še posebej izrazito umirjanje je bilo pri gradnji nestanovanjskih objektov, medtem ko na področju stanovanjske gradnje zmanjšanje dinamike ni bilo tako izrazito.

Uvoz in izvoz sta se v primerjavi z enakim obdobjem lani v prvih treh mesecih leta zmanjšala, vendar je bil upad manj izrazit kot v prejšnjih treh četrtletjih. Uvoz se je zmanjšal za 0,9 odstotka, od tega pri blagu za 0,1 odstotka in pri storitvah za 4,8 odstotka. Izvoz je medtem nazadoval za 0,6 odstotka; pri storitvah se je zmanjšal za 7,1 odstotka, pri blagu pa povečal za 1,1 odstotka. Nastali zunanjetrgovinski presežek je k rasti BDP prispeval 0,2 odstotne točke.