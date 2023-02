Ukinjanje izdelkov: osredotočajo se na proizvodnjo tistih, ki jih lažje podražijo

Številna prehrambena podjetja so med pandemijo začela ožati svojo ponudbo, tudi zdaj pa nadaljujejo z izločanjem manj priljubljenih izdelkov iz proizvodnje in se osredotočajo proizvodnjo izdelkov, ki jim lahko lažje zvišajo cene med dolgotrajno inflacijo živilskih izdelkov, poroča Reuters.

Med drugim so v podjetjih Nestle in Unilever povedali, da so zabeležili milijarde prihrankov, potem ko so opustili manj priljubljene izdelke. Nestle je dejal, da jim je rezanje izdelkov lani prineslo milijardo švicarskih frankov, medtem ko je Unilever dejal, da so prihranili dve milijardi dolarjev.

Ameriška Conagra je na primer nedavno ukinila kremno pito Marie Callender s čokoladnimi piškoti, da bi naredila prostor za tisto, kar upajo, da se bo prodajalo bolje: jabolčna pita brez dodanega sladkorja.

Izvršni direktor Mondelez International Dirk Van de Put je analitikom Wall Streeta na konferenci povedal, da imajo jasna pravila: Ko se začne proizvodnja novega izdelka, se mora eden od izdelkov v naboru njihovih artiklov posloviti.

Podjetja izločajo izdelke tudi zato, da bi naredila prostor različicam svojih najbolj priljubljenih artiklov, kot so manjše različice za trgovine, ki prodajajo blago po posebej ugodnih cenah, ali velika pakiranja za supermarkete, je dejal Justin Cook, vodja raziskav potrošniških izdelkov pri Deloittu. Kupci, ki jim vse bolj primanjkuje denarja, namreč pogosteje iščejo ugodne cene pri obeh vrstah trgovcev.

"Dražje je izdelati izdelek manjše količine," je dejal Cook. "Prav tako podjetja težko zvišajo ceno, če ne gre za izdelek, ki ga potrošniki nujno želijo imeti."

Politiki proizvajalcev sledijo tudi trgovci, ki police vse bolj obsežno zalagajo z izdelki, ki se hitro prodajajo, medtem ko se vse bolj odpovedujejo izdelkom, ki so jih prodali manj. To sicer jezi kakšnega kupca, ki na polici več ne najde izdelka, ki ga je rad uporabljal, a trendi kažejo, da se bo na to treba navaditi.

Veriga Walmart denimo od dobaviteljev tudi zahteva vse več podatkov, da bi upravičili podražitve. Te naj bi se namreč še nadaljevale, saj vsi členi verige iščejo načine, kako obdržati ali povečati dobičke kljub ohlajanju povpraševanja.

Unilever, ki med drugim izdeluje sladolede Magnum in Ben & Jerry's, zmanjšuje število sladoledov, ki jih prodaja, je ta mesec povedal finančni vodja Graeme Pitkethly, poroča Reuters.

Podjetje že več kot dve leti uporablja umetno inteligenco in prav ta naj bi bila zaslužna, da so ponudbo oklestili za okoli petino. Unilever je oklestil tudi okoli 5000 vrst izdelkov v kategoriji osebne nege.

Ukinjanje izdelkov običajno mine brez velikega pompa, a v času družbenih omrežij je moč zaslediti vse več objav, v katerih se ljudje sprašujejo, zakaj določenega izdelka ni več. Podjetja torej jasno odgovarjajo: Ker se jim proizvodnja ne izplača, saj izdelek ne prinaša dobička, kot ga želijo.