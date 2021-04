Ukinjen prag 15 ton za plačilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo

Z uredbo se želi vlada izogniti ponovitvi primerov, ko družbe za ravnanje z odpadno embalažo tovrstnih odpadkov niso prevzemale od izvajalcev javne službe in je stroške odvoza prevzela država. Zdaj bodo organizacijske in finančne obveznosti ravnanja z odpadno embalažo naložene proizvajalcem.

Cilj uredbe je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja, preprečevanje ali zmanjševanje vsakršnih vplivov embalaže in odpadne embalaže na okolje ter zagotavljanje delovanja notranjega trga in preprečevanje trgovinskih ovir ter izkrivljanja in omejevanja konkurence, so v sporočilu po dopisni seji vlade zapisali na okoljskem ministrstvu.

Za dosego tega cilja uredba določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg v Sloveniji in distribucijo ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katerih glavni cilj je preprečevati nastajanje odpadne embalaže.

Določena pravila in pogoji za ponovno uporabo embalaže

Določa tudi pravila in pogoje za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo.

Z uredbo se ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost za embalažo. Na novo je določeno, kdo je proizvajalec, ki daje embalažo na trg v Sloveniji in ki ima obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti za embalažo, ter kdaj se šteje, da je embalaža dana na trg v Sloveniji.

Organizacijske in finančne obveznosti ravnanja z odpadno embalažo, ki nastane na celotnem ozemlju Slovenije, so naložene proizvajalcem. Ti ne bodo več samo plačevali stroškov ravnanja z odpadno embalažo, pač pa bodo morali tudi zagotoviti predpisano ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane na ozemlju Slovenije. Te obveznosti bodo lahko izpolnjevali samostojno ali skupno.