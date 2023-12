Ukradeni podatki se nanašajo na Premogovnik Velenje

V krovni družbi enega od dveh energetskih stebrov v državi so v sporočilu za javnost zapisali, da se v zvezi z nedavnim kibernetskim napadom in objavo ukradenih podatkov na temnem spletu v javnosti pojavljajo napačne informacije, da naj bi šlo za občutljive podatke družbe HSE in osebne podatke njenih zaposlenih, vključno z osebnimi dokumenti.

Zagotovili so, da njihove strokovne službe intenzivno pregledujejo podatke in da se po do zdaj zbranih informacijah ukradeni in objavljeni podatki nanašajo na skupino Premogovnik Velenje ter gradbeno podjetje RGP za obdobje, ko je bila ta še del skupine Premogovnik Velenje. Danes je RGP namreč od premogovnika ločeno podjetje, ki pa je del skupine HSE.