Ukrajina ustavila dobavo, v Evropo manj plina

Ukrajinci so ustavitev napovedali včeraj, kot vzrok pa navedli dejstvo, da več objektov prenosnega omrežja stoji na območju, ki ga je zasedla ruska vojska. Posledično ne morejo izvajati operativnega in tehnološkega nadzora nad tranzitno točko Sohranivka.

Da čez Ukrajino v Evropo teče manj plina, so danes potrdili tudi v ruskem energetskem velikanu Gazprom. Dodali so, da niso dobili nobene potrditve obstoja višje sile, Ukrajinci pa da so v zadnjih tednih na tranzitni točki Sohranivka delali povsem neovirano.