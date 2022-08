'Ukrep o znižanju temperature v prostorih ne prinaša bistvenega učinka'

Cene zemeljskega plina podirajo rekorde. Cena za megavatno uro je presegla mejnik 300 evrov, kar je največ po marčevskem rekordu. Evropske države se že intenzivno pripravljajo na zimo in Slovenija ni nobena izjema. Francoski pedsednik Macron je francozom sporočil, konec je življenja v izobilju. Pri nas pa prve posledice energetski krize pri dobaviteljih. Začelo se je v Velenju. Vseeno pa strokovnjaki mirijo.

Plina je tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo zaenkrat še dovolj, poudarjajo strokovnjaki, a bo vseeno treba zategniti pas. Nemci, ki so močno odvisni od ruskega plina so že zapovedali, da se javne stavbe ogreva na največ 19 stopinj, kjer delavci opravljajo težko fizično delo pa največ 12 stopinj. Nekatere stavbe in reklamni panoji ponoči ne bodo smeli biti osvetljeni, ponekod ne bo niti tople vode za umivanje rok.

O tem, kaj nas čaka, je spregovoril Sebastjan Seme, dekan Fakultete za energetiko univerze v Mariboru. Skok cen je posledica napovedi Gazproma, da zaustavi delovanje severnega toka za tri zaradi vzdrževalnih del, je povedal Seme. Analitiki pričakujejo, da ne bo šlo zgolj za tridnevno zaustavitev, opozarja in dodaja, da bi lahko zaustavitev trajala še kakšen dan ali dva več. "Posledično so cene plina poskočile. Upamo, da bo zaustavitve kratkotrajna in da se bodo vrnili na ustaljeno dobavo plina, kar pa bo potem umirilo nihanje cen zemeljskega plina na svetovnih borzah." Glede cen naftnih derivatov pa je dejal, da smo v pričakovanju njihove rasti. "Glede na to, da sedaj cene na približno 100 dolarjev na sodček, pa to ne vliva optimizma za v prihodnje."

icon-expand Sebastjan Seme FOTO: 24UR ZVEČER

V Nemčiji bodo ogrevali javne prostore na 19 stopinj, tam, kjer narava dela omogoča pa na 12 stopinj Celzija. V Sloveniji temperature v pisaranah ne bodo smele preseči 20 stopinj. So to po mnenju strokovnjaka pravi ukrepi, da se izognemo situaciji v kateri bi nas pozimi zeblo? "Ukrep o znižanju temperature v prostorih je ukrep, ki ne prinaša bistvenega učinka na samo zmanjšanje rabe energije. V Nemčiji napovedujejo, da bi s tovrstnim ukrepom zmanjšali rabo za dva odstotka, kar je bistveno premalo, glede na to, da bi bilo optimalno zmanjšati porabo za 15 do 20 odstotkov. Tovrstni ukrep je zelo težko merljiv in je odvisen od drugih dejavnikov, kot je tudi zunanja temperatura. Pri tem bi mogoče bilo smiselno razmišljati o drugih ukrepih, predvsem za sanacijo dotrajanih oz. energetsko neučinkovitih stavb."