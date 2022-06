'Na kmete nismo pozabili': sofinanciranje goriva in enkratna denarna pomoč

Da na kmete nikakor niso pozabili, je v oddaji 24UR ZVEČER poudarila kmetijska ministrica Irena Šinko . Kot je dejala, so se z njimi v tem mesecu že večkrat pogovarjali, zanje pa že pripravljajo določene ukrepe. Med njimi je na primer ukrep za mlečni sektor, ki znaša 5,3 milijona evrov. "Pripravljamo pa tudi pravne podlage za sofinanciranje dizelskega goriva za kmetijstvo in kmetijskega repromateriala ter enkratno denarno pomoč," je dejala ministrica. Ta za kmete lahko znaša do 15.000 evrov, za srednja ter mala podjetja pa do 100.000 evrov, je še povedala in dodala, da je to začasen ukrep za izboljšanje denarnega toka.

Da je trošarina ukrep, ki traja že dalj časa, je dejala ter ob tem poudarila, da bi bilo treba, če bi ga želeli spreminjati, morali spremeniti tudi zakon. Kot je poudarila, bi bil lahko sicer to eden izmed dolgoročnejših ukrepov. Eden izmed takšnih, bi lahko bil po njenem mnenju še en predlog kmetov - začasna oprostitev plačila prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. "Tudi to je lahko ena izmed možnosti, vendar je tudi tu potrebna zakonska sprememba in je kot taka lahko predlog na daljši rok, ki ga je treba dogovoriti tudi z vsemi ostalimi deležniki," je bila jasna.

'Moč je v povezovanju pridelovalcev'

Glavna težava za kmete so sicer, kot pravijo, odkupne cene žit. Državi zato predlagajo, da odkupi vso slovensko žito. A Šinkova poudarja, da država v to ne more posegati, prav tako pa tudi ne morejo omejevati prodaje žit v tujino. Skrb se namreč pojavlja, da bi tudi letos, tako kot že lani, žito romalo v tujino. "Prodaja žit je na prostem trgu. Omejevati tega ne moremo, saj smo v Evropski uniji," je poudarila.