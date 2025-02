Umar: Gospodarska rast Slovenije bo nižja od napovedane

Bednaš je ob objavi napovedi, s katero se je danes seznanila tudi vlada, opozorila na določeno negotovost in tveganja, ki so večja kot jeseni. Povezana so s protekcionističnimi ukrepi ZDA, razvojem dogodkov na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, pa tudi s konkurenčnostjo evropskega gospodarstva. V domačem okolju je med tveganji izpostavila zmogljivosti za izvedbo obsežnih investicijskih projektov.

Rast cen bo letos po napovedih Umarja umirjena. Konec letošnjega leta naj bi inflacija znašala 2,7 odstotka, v povprečju leta pa bo 2,3-odstotna.

Za prihodnji dve leti Umar pričakuje nekoliko višjo rast gospodarske aktivnosti. Prihodnje leto naj bi ta znašala 2,4 odstotka, kar je sicer 0,2 odstotne točke manj od jesenskih pričakovanj. V letu 2027 pa naj bi bila gospodarska rast 2,3-odstotna.