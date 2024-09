Umar napoved letošnje gospodarske rasti znižal na 1,5 odstotka

V nasprotju s pomladanskimi pričakovanji za letos Umar napoveduje stagnacijo in ne rasti investicij. Investicije države, ki so v deležu BDP med najvišjimi v EU, bodo letos nekoliko višje kot lani in se bodo v drugi polovici leta okrepile, zasebne investicije v zgradbe in objekte pa naj bi stagnirale, je na današnji novinarski konferenci izpostavila v. d. direktorice Umarja Maja Bednaš . Ob pričakovani rasti aktivnosti v izvoznem sektorju letos Umar pričakuje zmerno rast investicij v opremo in stroje.

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) pričakujejo, da bo skupna rast izvoza ob nižji rasti tujega povpraševanja in upadu izvoza storitev nižja kot v pomladanski napovedi. Hkrati bo ob pritiskih zaradi rastočih stroškov dela na enoto proizvoda tudi letos nižja od rasti tujega povpraševanja.

Zasebna potrošnja se bo po lanski stagnaciji letos okrepila, podprta pa bo z visoko zaposlenostjo, nadaljnjo realno rastjo plač oziroma realnega razpoložljivega dohodka, nižjo inflacijo in večjim optimizmom potrošnikov.

Letos na rast zasebne in državne potrošnje sicer metodološko vplivata ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka, je dejala Bednaševa. Ta sprememba vpliva na relativno nižjo rast zasebne in višjo rast državne potrošnje, na ravni BDP pa je učinek nevtralen.

Rast državne potrošnje bo letos nekoliko višja od pomladanskih pričakovanj, na kar bo vplivala tudi popoplavna obnova, ki je relativno bolj kot investicijske v prvem polletju okrepila izdatke države za blago in storitve. Rast uvoza bo ob visoki rasti domače potrošnje, vključno z zalogami, precej presegla rasti izvoza.

Prihodnje leto Umar pričakuje ponovno višjo rast BDP, in sicer 2,4-odstotno. Leta 2026 naj bi znašala 2,6 odstotka.

Inflacija se je letos občutno znižala in bo v povprečju leta (2,1 odstotka) bistveno nižja od pomladanskih pričakovanj (2,7 odstotka). Na Umarju pričakujejo, da se bo inflacija do novembra letos ohranjala na nizki ravni, konec leta in predvidoma v začetku prihodnjega leta pa se bo zaradi učinka nizke osnove in izteka preteklih ukrepov za zajezitev visokih cen energentov ponovno povišala, dosegla 3,3 odstotka in se dvema odstotkoma približala šele leta 2026.