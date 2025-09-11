Svetli način
Gospodarstvo

Umar napoved letošnje rasti BDP poslabšal na 0,8 odstotka

Ljubljana, 11. 09. 2025 13.18 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
STA
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je poslabšal napoved letošnje rasti slovenskega BDP. Namesto 2,1-odstotne rasti po novem pričakuje 0,8-odstotno krepitev gospodarske dejavnosti. Nekoliko slabša je tudi napoved za prihodnje leto - namesto 2,4 odstotka naj bi rast dosegla 2,1 odstotka.

Slabša gospodarska rast
Slabša gospodarska rast FOTO: Shutterstock

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala nekdanja prva dama Umarja in urednica jesenske napovedi Maja Bednaš, za prvo polovico leta ugotavljajo, da se rast letos upočasnjuje. "Prva polovica leta pomeni stagnacijo v primerjavi z lanskim letom, ključen element, ki je vplival na ta upad, je izvoz," je dejala.

Obeti za drugo polovico leta so nekoliko boljši. "Pomemben kazalnik nabavnih menedžerjev za evrsko območje v tretjem četrtletju nakazuje rast aktivnosti zlasti v pridelovalnih dejavnostih, kar je za slovenski izvozni sektor zelo pomembno," je povedala Bednaš. Izboljšuje se tudi stanje v mednarodnem okolju. Negotovost ostaja visoka, vendar je indeks negotovosti glede trgovinskih politik po doseganju določenih dogovorov ZDA z drugimi državami precej nižji.

Pri pripravi napovedi so upoštevali revizijo podatkov za lansko leto, ki pa v primerjavi s prejšnjimi leti po njenih besedah ni prinesla velikih sprememb v realni rasti bruto domačega proizvoda (BDP), so se pa kar občutno spremenile stopnje rasti posameznih agregatov, tako potrošnje kot na strani komponent dodane vrednosti. Znatne so bile spremembe pri investicijah osnovna sredstva in zasebni potrošnji, podatki so bili po njenih navedbah boljši.

Nova napoved gospodarskih gibanj bo med drugim podlaga za pripravo predlogov proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti.

KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MathewM
11. 09. 2025 14.17
O ne, kako zelo nepričakovano. Seveda bomo drugo leto, ko bodo objavljena revidirana poročila za to leto, ugotovili, da smo bili letos že v recesiji. Sploh, če se vlada zamenja.
ODGOVORI
0 0
sid11
11. 09. 2025 14.15
Še plešete?
ODGOVORI
0 0
NoviceResnice
11. 09. 2025 14.10
Važn da še naprej bašemo ....boli nas za državo..
ODGOVORI
0 0
Glotar
11. 09. 2025 14.09
a še plešemo?
ODGOVORI
0 0
zulj001
11. 09. 2025 14.09
+2
Upam .da ti nesposobneži dobijo še en mandat ,da se bodo zaplankani volivci najedli socializma do sitega.........
ODGOVORI
2 0
KR IS 2S
11. 09. 2025 14.09
Vlada dela dobrro, pobrali bodo se vec davkov.
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
11. 09. 2025 14.07
plesoči
ODGOVORI
0 0
joc771
11. 09. 2025 14.04
+4
Boštjančič naj pove koliko plačamo davkoplačevalci za obresti iz zadolževanja, in po čigavem načrtu je to
ODGOVORI
4 0
Morgoth
11. 09. 2025 14.01
+6
"Vlado vodi vrhunski menedžer, ponavljam, vrhunski menedžer!" UKZ 🤡🤡🤡
ODGOVORI
6 0
krompirček
11. 09. 2025 13.59
kako pa bo rast bdp ko pa dajejo denar ven iz drzave za oslarije
ODGOVORI
0 0
Solatko
11. 09. 2025 13.59
+4
slovenija propada in postaja novabanana republika vsak dan. Tako kot mesec hoče da stojimo vsak dan v vrsti 8 ur z bonom v roki za 1 kos kruha. Da smo mi Venezuela. Plešite!
ODGOVORI
4 0
ruglov
11. 09. 2025 13.56
+2
let’s dance
ODGOVORI
2 0
Rdečimesečnik
11. 09. 2025 13.48
+2
Nič jokat plešite
ODGOVORI
3 1
Kimberley Echo
11. 09. 2025 13.58
-2
A ti si učitelj plesa, ker že dolgo delaš reklamo zase?
ODGOVORI
0 2
Delavec_Slo
11. 09. 2025 13.44
+7
PA TO MI NAVADNI VEMO BREZ UMARJA!
ODGOVORI
7 0
Delavec_Slo
11. 09. 2025 13.44
+5
Aja, vlada pa RAZMETAVA ZA NAŠIM DENARJEM!
ODGOVORI
7 2
rogla
11. 09. 2025 13.41
-3
Bog ne daj onega, ki je pravno obsojen, laže, zavaja in misli, da ima moč! Ne, čas ga že tepe, čeprav zaradi svoje zlobe tega ne (noče) vidi.
ODGOVORI
2 5
assassin911
11. 09. 2025 14.10
Tvoj samo še pravno ni bil obsojen.
ODGOVORI
0 0
Franček
11. 09. 2025 13.39
-3
Trojko zna klicati samo en, ta veliki.
ODGOVORI
2 5
NotMe
11. 09. 2025 13.33
+7
Letno na računu tisočak plus manj, rekordna luknja v proračunu, iz afere v afero, podjetja bežijo, bdp pada. Ma hlavno, de sta ta mlada srečna, ki čmo, bomo že
ODGOVORI
10 3
