Umar: Poleg poplav še druge negotovosti za gospodarsko aktivnost

Po danes objavljenih podatkih Statističnega urada RS se je realni bruto domači proizvod (BDP) v drugem letošnjem četrtletju povečal za 1,4 odstotka na letni ravni.

Poleg okrepitve aktivnosti v gradbeništvu in dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, kar je drugače, kot so kazali razpoložljivi podatki, so se močno povečale investicije v osnovna sredstva, zlasti gradbene, so komentirali na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Okrepila se je tudi državna potrošnja.