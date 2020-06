Umar ublažil pričakovani padec BDP v letu 2020

"Virus bo prisoten še kar nekaj časa," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedala direktorica UmarjaMaja Bednaš. Do razvoja in množične uporabe cepiva lahko pričakujemo občasna nihanja v gospodarski aktivnosti in ponovno uvedbo zaščitnih ukrepov, je dodala.

Najgloblji padec pričakuje v drugem četrtletju, ko bi se lahko obseg BDP skrčil za 13 do 15 odstotkov. "Največji padec bodo zabeležile tržne storitve, torej trgovina, gostinstvo, turizem," je opozorila. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, Bednaševa je omenila tudi predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo.

Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje gospodarstva, vendar bo to postopno in z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Vendar v večini dejavnosti raven pred izbruhom epidemije tudi prihodnje leto še ne bo dosežena.

Padec izvoza bo po napovedih Umarja letos 15,9-odstoten, prihodnje leto pa naj bi sledila 9,7-odstotna rast. Uvoz naj bi se letos skrčil za 16,2 odstotka, prihodnje leto pa okrepil za 10,1 odstotka.