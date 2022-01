Umestitev skupnih kurilnic med majhne odjemalce ne bi vplivala na znižanje cen

Poseben skok v znižanju cen se je zgodil predvsem v letu 2012, ko je na trg plina v Sloveniji prišel domači ponudnik, ki do takrat še ni imel svojih odjemalcev. Cene so se v dveh tednih znižale za kar okoli 30 odstotkov.

Za primerjavo, leta 2020 in v začetku 2021 so se dnevne in povprečne letne cene za naslednje leto gibale na vrednosti okoli 16 evrov na megavatno uro. Konec leta 2021, ko je prišlo do rekordno visokih cen, pa se je dnevna cena gibala tudi do 180 evrov na megavatno uro, povprečna cena za naslednje leto pa na okoli 90 evrov na megavatno uro.

Odjemalci na majhnih odjemnih mestih so šibkejša stranka v odnosu do dobavitelja, zato so po Zakonu o varstvu potrošnikov, Energetskem zakonu, Zakonu o oskrbi s plini in po evropski direktivi posebej varovani. "Zanje mora dobavitelj objaviti ponujeno ceno za plin, ki velja na dan podpisa pogodbe," navaja ministrstvo.

V skladu z evropsko direktivo se cena plina na trgu oblikuje prosto, kar pomeni, da se odjemalec in dobavitelj dogovorita zanjo. Pri sklepanju pogodb o dobavi se loči med majhnimi odjemnimi mesti, kamor sodijo posamezni gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci do 100.000 kilovatnih ur odjema letno ter večjimi odjemnimi mesti.

Ob tem na ministrstvu poudarjajo, da se trg z zemeljskim plinom v EU na povpraševanje in ponudbo odziva v skladu z mehanizmi delujočega plinskega trga. "Tako je bila cena plina zaradi pandemije covida-19 v letu 2020 in v začetku leta 2021, ko je bilo povpraševanje po plinu zelo nizko, na zgodovinsko nizkih vrednostnih. Ko pa se je povpraševanje po plinu v drugi polovici leta 2021 povečalo, ponudba pa iz različnih vzrokov temu ni uspela slediti, je cena plina v novembru 2021 poskočila kot še nikoli ter dosegla zgodovinske vrednosti."

Dobavitelj oceni, koliko plina bo potreboval za oskrbo takih odjemalcev in na plinskem vozlišču zakupi plin glede na ocenjeno količino prodanega plina tem odjemalcem. Če pa se zgodi, da je takih odjemalcev več, kot je pričakoval, ali pa da mu plina zanje zmanjka, ga mora dokupiti. Zaradi tega lahko tisti dobavitelji, ki so zakupili dovolj plina po še nizki ceni za leto 2022, odjemalcem ponudijo nižjo ceno. Ostali pa so morali ceno plina že dvigniti, ali pa bodo to še storili.

Glede na omenjeno izredno situacijo na veleprodajnem plinskem trgu v Evropi in na normalen in odgovoren potek zakupa plina dobaviteljev za končne odjemalce, se v letošnji kurilni sezoni pojavljajo tudi znatne razlike v strošku za dobavljen plin med končnimi odjemalci, ki so lahko tudi sosedje in imajo enako porabo plina za ogrevanje. "Težko je oceniti, kakšna bodo nihanja cen plina na evropskem trgu v prihodnje, zagotovo pa lahko pričakujemo povprečno višje cene od zgodovinsko nizkih ravni v letu 2020 in 2021," pravijo.

Glede na situacijo prehoda iz zgodovinsko nizkih cen v zgodovinsko visoke cene plina v tej kurilni sezoni na plinskih trgih, so posledično tudi pogodbene cene plina za oskrbo večjih odjemalcev v letu 2022 zelo različne, domnevajo. Posamezni veliki odjemalci so sklenili pogodbe po dnevnih cenah ali mesečne pogodbe. Trenutno sta na CEGH dnevna in mesečna cena plina okoli 75 evrov na megavatno uro.

Mnogi upravniki, ki so odgovorno in pravočasno pristopili k pridobivanju ponudb, so tudi za leto 2022 uspeli zagotoviti ugodne ponudbe in ugodno ceno za oskrbovana gospodinjstva preko skupnih kurilnic za celo leto 2022, izpostavljajo. "Tisti upravniki, ki tega niso storili, pa so bili v zadnjem četrtletju 2021 izpostavljeni opisanim tržnim dogajanjem in posledično nakupu plina po višjih cenah." Enak pristop kot za skupne kurilnice velja tudi za večje ali manjše sisteme daljinskega ogrevanja, ki kot energent v kurilnicah uporabljajo zemeljski plin.

"Iz opisanega postopka delovanja plinskega trga je razvidno, da umestitev skupnih kurilnic med majhne odjemalce nikakor ne bi pripomoglo k znižanji cen za te odjemalce, kakor tudi ne bi prispevalo k stabilnemu delovanju plinskega trga. Tak pristop tudi ni predviden v evropski zakonodaji," tako zaključujejo na ministrstvu.

Smer, ki jo zasleduje tudi nova evropska plinska direktiva, so namreč aktivni in odgovorni odjemalci, kar v primeru skupnih kurilnic še posebej naslavlja upravnike večstanovanjskih stavb oziroma kurilnic. Ti bodo morali tudi v prihodnje angažirano in aktivno slediti možnostim optimalne in cenovno ugodne oskrbe s plinom ter tudi na ta način upravičiti zaupanje stanovalcev izkazano s pogodbo o upravljanju.