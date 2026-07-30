Umetna inteligenca spodbudila ekstremen skok Samsungega dobička

Največji svetovni proizvajalec spominskih čipov je med aprilom in junijem na medletni ravni dobiček iz poslovanja povečal za 1813,8 odstotka.

Samsung je sicer že v začetku meseca objavil, da za drugo četrtletje letošnjega poslovnega leta v medletni primerjavi pričakuje 1800-odstotno rast dobička iz poslovanja.

Prihodki so se v drugem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani povečali za 130 odstotkov na 171.490 milijard vonov (okoli 100 milijard evrov). Čisti dobiček pa se je povzel za skoraj 1300 odstotkov na 71.620 vonov (približno 44 milijard evrov).

Podjetje je v izjavi za javnost zapisalo, da je "doseglo novo rekordno četrtletje", pri čemer so osredotočeni na komponente za strežnike. Za drugo polovico leta pa pričakujejo močno povpraševanje, ki ga bodo poganjali izdatki za infrastrukturo in širša uporaba agentne umetne inteligence.