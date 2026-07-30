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Gospodarstvo

Umetna inteligenca spodbudila ekstremen skok Samsungega dobička

Seul, 30. 07. 2026 10.05 pred 11 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Samsung Elecronics

Južnokorejski tehnološki velikan Samsung Electronics je v drugem letošnjem četrtletju na medletni ravni zabeležil 19-kratni skok dobička iz poslovanja. Temu je pripomoglo povpraševanja po spominskih čipih, ki je povezano z razcvetom umetne inteligence. Dobiček iz poslovanja je dosegel 89.400 milijard vonov (okoli 54 milijard evrov).

Samsung
Samsung
FOTO: Profimedia

Največji svetovni proizvajalec spominskih čipov je med aprilom in junijem na medletni ravni dobiček iz poslovanja povečal za 1813,8 odstotka.

Samsung je sicer že v začetku meseca objavil, da za drugo četrtletje letošnjega poslovnega leta v medletni primerjavi pričakuje 1800-odstotno rast dobička iz poslovanja.

Prihodki so se v drugem letošnjem četrtletju glede na enako obdobje lani povečali za 130 odstotkov na 171.490 milijard vonov (okoli 100 milijard evrov). Čisti dobiček pa se je povzel za skoraj 1300 odstotkov na 71.620 vonov (približno 44 milijard evrov).

Podjetje je v izjavi za javnost zapisalo, da je "doseglo novo rekordno četrtletje", pri čemer so osredotočeni na komponente za strežnike. Za drugo polovico leta pa pričakujejo močno povpraševanje, ki ga bodo poganjali izdatki za infrastrukturo in širša uporaba agentne umetne inteligence.

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