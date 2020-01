"Presenečenj ni več," pravi prof. dr. Ivan Bratko , eden izmed utemeljiteljev in največjih strokovnjakov na področju umetne inteligence v Sloveniji, s katerim smo se pogovarjali pred začetkom letošnjega Svetovnega gospodarskega foruma. "Včasih nas je umetna inteligenca presenečala, nato pa so ta presenečenja postala tako pogosta, da smo sedaj presenečeni samo če vidimo, da umetna inteligenca česa ne more narediti."

Ste kdaj preko spletnega iskalnika Google iskali npr. potovanja v tujino, nato pa so se vam oglasi na to temo še tedne zatem pojavljali na družbenih omrežjih in drugih spletnih mestih? "V ozadju se tu ne skriva zgolj umetna inteligenca, temveč tudi druge spletne tehnologije. Ampak AI poveže skupaj vaš interes za določeno potovanje in ugotovi, kaj so za vas primerne vsebine."

Umetna inteligenca vzbuja na eni strani vznemirjenost glede prihodnosti in napredka, a obenem številni z zaskrbljenostjo zrejo v prihodnje desetletje, saj nove tehnologije sprožajo mnoge pomisleke glede pravice do zasebnosti vsakega posameznika in (prevelikem) nadzoru oblasti, opozarja Svetovni gospodarski forum.

Bratko meni, da so strahovi ljudi do določene mere upravičeni. "Ta tehnologija, omogoča ne zgolj marketing in prodajo, temveč tudi manipulacijo ljudi. Posameznika zmanipuliraš tako, da ustvariš neke lažne potrebe, ga pripraviš do nakupa... Lahko pa ga usmerjaš tudi npr. pri volitvah, kar pa je izredno resno," meni. Kot primer omeni pretekli ameriške predsedniške volitve in brexit referendum, kjer kaže, da so bile metode umetne inteligence odločilne. "Gre za zelo daljnosežne odločitve, pri katerih je bila uporabljena manipulacija z volivci z zlorabo osebnih podatkov."

Ali še lahko verjamemo svojim očem? 'Lažne novice na steroidih', ki jih je neverjetno enostavno ustvariti

A obenem se moramo zavedati tudi pasti in nevarnosti, ki jih s seboj prinaša razvoj na področju umetne inteligence. Ob tem ne gre brez omembe t.i. deepfake tehnologije - lažnih, ponarejenih videoposnetkov, ki pa izgledajo neverjetno realistično. In če so tovrstni videoposnetki sprva postali popularni s tem, ko se je v različne posnetke dodajalo obraze svetovenih zvezdnikov (kar se je sprva zlorabljalo predvsem v pornografskih posnetkih), so kmali postali veliko bolj nevarni, predvsem z vidika (že omenjenega) manipuliranje javnega mnenja. Da gre za "lažne novice na steroidih" opozarjajo nekateri strokovnjaki.

Deepfake videoposnetke je težko prepoznati kot lažne, spletne manipulacije pa so pripeljale do točke, ko številni uporabniki spleta in družbenih omrežij ne morejo več presoditi, kaj je resnično in kaj lažno; do občutka, da ne moremo več popolnoma verjeti tistemu, kaj vidimo in slišimo. Tudi tovrstna tehnologija se hitro razvija, predvsem pa postaja vse bolj enostavna in dostopna.

Morda enega najbolj znanih deepfake posnetkov so ustvarili raziskovalci z Univerze v Washingtonu, ki so s deepfake posnetkom nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame poskušali pokazati, kako se tovrstna tehnologija lahko zlorablja.