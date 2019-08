Umrl idejni oče Porscheja 917, Audi Quattra in luksuznega Bugatti Veyrona

Bil je velik ljubitelj luksuznih avtomobilov, kar se je poznalo tudi pri njegovih poslovnih odločitvah. Volkswagnu je priključil znamke, kot so lamborghini, bentley in bugatti.

Piech je v nemškem avtomobilskem sektorju dominiral več desetletij in se nazadnje zavihtel na mesto predsednika nadzornega sveta, kjer se je obdržal do leta 2015. Iz podjetja je odšel po 'boju za oblast' z vodjo znamke Volkswagen Martinom Winterkornom, le nekaj mesecev pozneje pa je v javnosti izbruhnil Volkswagnov škandal z dizli in goljufanjem z izpusti. Dve leti pozneje je Piech prodal okoli milijarde evrov vreden paket delnic, ki so ostale v lasti družin Porsche in Piech.

Pozneje je šel na svoje in razvijal avtomobilski dizelski motor za Mercedes-Benz, nato pa to svoje znanje unovčil pri Audiju in pomagal razviti zelo priljubljen Audijev model Quattro. Leta 1993 je začel svojo kariero pri Volkswagnu, ki ga je v času krize postavil na noge in iz njega naredil enega najmočnejših avtomobilskih koncernov na svetu.

Strah med zaposlenimi in bog za vlagatelje

Njegov vpliv na avtomobilsko industrijo je nesporen. Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder je nekoč izjavil, da je Piech avtomobilski sektor oblikoval kot nihče drug. Zaposleni so se ga sicer bali in ga klicali "stari", večjo ljubezen pa so mu izkazovali vlagatelji, med katerimi se ga je prijel vzdevek "oče bogov", še poročajo nemški mediji.

Eden od Piechovih naslednikov, Hans Dieter Pötsch, je o njem zapisal, da je Piech kljub nekaterim temnim točkam postavil velik mejnik v avtomobilski industriji.