Umrl menedžer, ki je nabral kar 65 let delovne dobe

V 98. letu starosti se je poslovil lastnik in tudi dolgoletni direktor Medexa Aleš Mižigoj, ki ga opisujejo tudi kot vizionarja in ključno osebnost v razvoju tako podjetja kot celotnega čebelarstva v Sloveniji in regiji.

Bric – rodil se je v Medani leta 1928 – je pred fašizmom še kot otrok najprej zbežal na Krško, od tam pa v Ljubljano. Že pri 33 letih je prevzel vodenje Medexa "ter ga v naslednjih desetletjih iz podjetja za izvoz in uvoz medu razvil v eno vodilnih podjetij na področju čebeljih pridelkov in prehranskih dopolnil v širši regiji", so ob njegovi smrti sporočili iz podjetja. "Pod njegovim vodstvom je Medex pionirsko razvijal apiterapijo in uvajal inovativne izdelke na osnovi propolisa, matičnega mlečka in medu," so še dodali.

Bil je najdlje aktiven menedžer v Sloveniji, nanizal je več kot 65 let delovne dobe in se upokojil šele pri 90 letih. V Medexu je deloval skoraj 60 let, najdlje kot direktor, kasneje kot svetovalec in član nadzornega sveta.

Za svoje delo je prejel številna priznanja, doma in v tujini, med njimi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, priznanje za življenjsko delo v managementu Združenja Manager, odlikovan je bil tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije kot uspešen gospodarstvenik in za zasluge na področju športa in izobraževanja.

"Aleš Mižigoj ni bil le izjemen gospodarstvenik, temveč tudi filantrop, ki je verjel v pomen skupnosti, sodelovanja, znanja, nenehnega razvoja in odgovornega poslovanja. S svojo integriteto, optimizmom in neomajno delovno etiko je navdihoval generacije sodelavcev ter pomembno prispeval k razvoju slovenske podjetniške kulture," so še zapisali v Medexu ter njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so ga poznali, izrekli iskreno sožalje.