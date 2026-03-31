Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Umrl menedžer, ki je nabral kar 65 let delovne dobe

Ljubljana, 31. 03. 2026 16.15 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
D.L.
Aleš Mižigoj

Umrl je Aleš Mižigoj, lastnik in dolgoletni direktor Medexa, za katerega v podjetju pravijo, da je bil vizionar in ključna oseba v njegovem razvoju. Kot direktor je deloval skoraj 60 let, upokojil pa se je šele pri 90, po kar 65 letih delovne dobe. Odlikovan je bil s častnim znakom svobode Republike Slovenije.

FOTO: Medex

V 98. letu starosti se je poslovil lastnik in tudi dolgoletni direktor Medexa Aleš Mižigoj, ki ga opisujejo tudi kot vizionarja in ključno osebnost v razvoju tako podjetja kot celotnega čebelarstva v Sloveniji in regiji.

Bric – rodil se je v Medani leta 1928 – je pred fašizmom še kot otrok najprej zbežal na Krško, od tam pa v Ljubljano. Že pri 33 letih je prevzel vodenje Medexa "ter ga v naslednjih desetletjih iz podjetja za izvoz in uvoz medu razvil v eno vodilnih podjetij na področju čebeljih pridelkov in prehranskih dopolnil v širši regiji", so ob njegovi smrti sporočili iz podjetja. "Pod njegovim vodstvom je Medex pionirsko razvijal apiterapijo in uvajal inovativne izdelke na osnovi propolisa, matičnega mlečka in medu," so še dodali.

Bil je najdlje aktiven menedžer v Sloveniji, nanizal je več kot 65 let delovne dobe in se upokojil šele pri 90 letih. V Medexu je deloval skoraj 60 let, najdlje kot direktor, kasneje kot svetovalec in član nadzornega sveta.

Za svoje delo je prejel številna priznanja, doma in v tujini, med njimi nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, priznanje za življenjsko delo v managementu Združenja Manager, odlikovan je bil tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije kot uspešen gospodarstvenik in za zasluge na področju športa in izobraževanja.

"Aleš Mižigoj ni bil le izjemen gospodarstvenik, temveč tudi filantrop, ki je verjel v pomen skupnosti, sodelovanja, znanja, nenehnega razvoja in odgovornega poslovanja. S svojo integriteto, optimizmom in neomajno delovno etiko je navdihoval generacije sodelavcev ter pomembno prispeval k razvoju slovenske podjetniške kulture," so še zapisali v Medexu ter njegovi družini, prijateljem in vsem, ki so ga poznali, izrekli iskreno sožalje.

Letna stopnja inflacije marca navzdol na 2,5 odstotka

bibaleze
Portal
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
cekin
Portal
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Kmetija
Delovna akcija
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615