Upad kreditiranja se nadaljuje

Slovenske banke so januarja odobrile 6.277 potrošniških in 1.019 stanovanjskih kreditov. To je nekaj več, kot na primer decembra, a še vedno precej manj, kot so jih odobrili pred sprejetjem "zloglasne" omejitve kreditiranja. Upad je še posebej velik pri potrošniških kreditih.

Oktobra, torej zadnji mesec pred uveljavitvijo novih pravil, so banke odobrile 13.484 potrošniških posojil, septembra so jih 10.816. Razliko najverjetneje lahko pripišemo dejstvu, da so stranke lovile še zadnji rok, preden jim krediti ne bi bili več dostopni. Novembra so banke nato odobrile le še 5.566 potrošniških kreditov, decembra 5.009, januarja pa, kot omenjeno, 6.277.

Kaj pa stanovanjski krediti? Zgodba je podobna, čeprav so številke nižje. Oktobra je število odobrenih poskočilo s septembrskih 1.154 na 1.701, novembra pa spet upadlo na 1.160. Decembra so jih banke odobrile 984, januarja pa 1.019.

"Iz podatkov, ki jih je posredovalo 13 bank, je razvidno, da je v primerjavi s številom novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih kreditov v septembru 2019 (ko stranke bank še niso bile seznanjene s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva), v januarju 2020 odobrenih le 58 odstotkov potrošniških ter 88 odstotkov stanovanjskih kreditov," so sporočili iz Združenja bank Slovenije.