Upad števila nepremičninskih poslov, cene še rasejo

Naraščajoče povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah, ki so ga v lanskem letu še naprej spodbujale ugodne splošne socialnoekonomske okoliščine - predvsem nizke obrestne mere in dostopnost kreditov, gospodarska rast ter rast zaposlenosti in plač - postopoma spodbujajo nov stanovanjski investicijski in gradbeni cikel po vsej Sloveniji.

Tudi v Ljubljani in na Obali, kjer je povpraševanje največje in se je cikel tudi najprej začel, pa zadostne ponudbe novih stanovanj lani še ni bilo. Večjo ponudbo novih stanovanj gre po napovedih državnih geodetov pričakovati šele od druge polovice letošnjega leta dalje.

Cene kljub upadu prometa rasle

Cene stanovanjskih nepremičnin so kljub upadu prometa lani sicer še naprej rasle. Na državni ravni so cene rabljenih stanovanj, ki najbolje ponazarjajo trende na slovenskem nepremičninskem trgu, v primerjavi z letom 2017 v povprečju zrasle za 10 odstotkov, od cenovnega dna leta 2015 pa so bile višje za 22 odstotkov. Najbolj so cene stanovanj zrasle v prvi polovici leta 2018.

Kljub visoki rasti cen v zadnjih treh letih so bile cene stanovanjskih nepremičnin še vedno pod rekordnimi iz leta 2008. Izjema je glavno mesto, kjer je bila rast cen daleč najvišja in so cene stanovanj in hiš že dosegle nove rekordne vrednosti.