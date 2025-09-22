Upokojitev bo leta 2026 ugodnejša kot letos

V sredini februarja 2026 bodo namreč znani končni podatki o porastu neto plač za leto 2025.

Tisti, ki se nameravajo upokojiti čez nekaj mesecev, Zpiz že sprašujejo, ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku leta 2026. Zpiz jim odgovarja, da je za odgovor pomembna primerjava med uskladitvijo pokojnin v letu 2025, ko je redna uskladitev znašala 4,5 odstotka, in rastjo povprečne neto plače v letu 2025, ki bo podlaga za izračun valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz preteklih let.