Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Gospodarstvo

Upokojitev bo leta 2026 ugodnejša kot letos

Ljubljana, 22. 09. 2025 10.09 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
15

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) na vprašanje, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku leta 2026, glede na dosedanje podatke predvideva, da bo upokojitev v letu 2026 ugodnejša za 2,5 do tri odstotke. Kakšna bo natančna razlika, bo dokončno znana v sredini februarja 2026.

V sredini februarja 2026 bodo namreč znani končni podatki o porastu neto plač za leto 2025.

Tisti, ki se nameravajo upokojiti čez nekaj mesecev, Zpiz že sprašujejo, ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku leta 2026. Zpiz jim odgovarja, da je za odgovor pomembna primerjava med uskladitvijo pokojnin v letu 2025, ko je redna uskladitev znašala 4,5 odstotka, in rastjo povprečne neto plače v letu 2025, ki bo podlaga za izračun valorizacijskih količnikov za preračun osnov iz preteklih let.

Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje FOTO: Aljoša Kravanja

Uradni podatki glede porasta neto plač v letu 2025 bodo sicer znani šele v sredini februarja 2026, vendar je na podlagi podatkov za prvih šest mesecev letošnjega leta, ko je porast neto plač znašal 7,2 odstotka, že mogoče ugotoviti, da bo rast neto plač bistveno višja od redne uskladitve. Formula za izračun, ali se je ugodneje upokojiti konec letošnjega leta ali v začetku naslednjega leta, je razlika med višino uskladitve pokojnin v tekočem letu in rastjo povprečne neto plače v tekočem letu, navaja Zpiz.

pokojnine Zpiz 2026
Naslednji članek

Vlada ostaja pri predlogu obvezne božičnice: 'Izhodišča so bila sprejeta'

SORODNI ČLANKI

Kaj prinaša pokojninska reforma? Kdo bi bil na boljšem, kdo na slabšem?

Zaradi prispevka za dolgotrajno oskrbo prejeli nižje pokojnine

Višje pokojnine in pravičnejši sistem: kaj prinaša pokojninska reforma

155 do 465 evrov dodatka ob pokojnini

V ponedeljek ob pokojninah tudi letni dodatek

Je pred vrati še en referendum? Tokrat o pokojninah?

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
94001
22. 09. 2025 10.56
Mednarodni zračni prostor in prestrezanje letal NATA. Res niste normalni. Nič čudnega, da vas ima Putin že počasi dovolj?
ODGOVORI
0 0
vvvilice
22. 09. 2025 10.55
+1
Velja, da niti ni tako pomembno, kolikšna je pokojnina, ampak kolikokrat jo dobiš.
ODGOVORI
1 0
vvvilice
22. 09. 2025 10.55
+1
Obračunski odstotek bo res višji, anpak zajel bo precej več let, tako da je res vprašanje kaj se bolj splača
ODGOVORI
1 0
94001
22. 09. 2025 10.54
Eno leto več delat za 25€ večjo bruto prnzijo 🤣🤣🤣. Am, neeee, hvala.
ODGOVORI
0 0
vvvilice
22. 09. 2025 10.53
+1
Nekaj je sumljivo, danes več ne verjamem v pravljice o sreči.
ODGOVORI
1 0
vvvilice
22. 09. 2025 10.53
+1
Hm, sumljivo, da delajo nekaj dobrega za ljudi, ko vsi vemo, da je pokojninska blagajana pod udarom. Mogoče je to zato, da bi ljudje podaljšali službe in s tem zamaknili čas izplačevanja pokojnin.
ODGOVORI
1 0
Potouceni kramoh
22. 09. 2025 10.52
+1
Ne silite v penzijo pred letom 2047 ker takrat bodo najugodnejši pogoji.
ODGOVORI
1 0
severnik
22. 09. 2025 10.52
Spet zavajanje in strašenje ljudi v drugem članku glede Rusije, potem pa še izklopite komentiranje. Itak vemo zakaj, ker to pokvari vpliv na ljudi. Ma kakšno prestrezanje v mednarodnem zračnem prostoru. Niste resni.
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
22. 09. 2025 10.51
Predvidena
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
22. 09. 2025 10.51
Hehe.. ja, za držvao je najceneje, če delavci malo potegnejo čez delovno dobo, potem pa na hitro "odidejo".
ODGOVORI
0 0
Five -O
22. 09. 2025 10.49
+2
Zakaj bi delali, če lahko dobijo trajno denarno socialno pomoč plus varstveni dodatek in potegnejo isto, kot tisti s 40 let delovne dobe .....
ODGOVORI
2 0
motorist_mb
22. 09. 2025 10.41
+1
Ne sanjajte preveč 😆
ODGOVORI
1 0
blazter
22. 09. 2025 10.31
Samo ,da vlečemo čim dlje....
ODGOVORI
0 0
Gutenberg
22. 09. 2025 10.33
+0
Ja, v javni upravi bi kar vlekli službico do 75ega ...
ODGOVORI
3 3
Mason666
22. 09. 2025 10.41
+2
Seveda če so spočiti, dela od doma in vleče vredu plačo!
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256