Upor na vrhu United Group po odstavitvi Šolaka in direktorice

Štirinajst vodilnih na Unitedu, ki ima med drugim v lasti Telemach in N1, je v začetku tedna upravnemu odboru poslalo odprto pismo, v katerem so izrazili "globoko zaskrbljenost glede nedavnih sprememb v vodstvu" ter zahtevali, da takoj znova zaposlijo oba vodilna, poroča Bloomberg News .

Med vodilnimi menedžerji telekomunikacijske in medijske hiše United Group BV in njenim lastnikom, britanskemu mednarodnemu investicijskemu podjetju BC Partners LLP, je zavladal razkol potem, ko so junija odpustili ustanovitelja in predsednika svetovalnega odbora, Dragana Šolaka , ter izvršno direktorico Viktorijo Boklag .

Gre za stopnjevanje dolgotrajnega spora med Šolakom, ki je med drugim tudi lastnik angleškega nogometnega kluba Southampton FC, ter investicijskega podjetja s sedežem v Londonu in grozi, da bo vplivalo na približno šestmilijardni imperij, piše Bloomberg.

Spor je postal javen, ko je ustanovitelj tožil holding v Združenem kraljestvu, ker mu niso izplačali bonusa v višini 200 milijonov evrov, kar je bil del dogovora iz leta 2023, nato pa še zaradi tožbe na Nizozemskem zaradi odpovedi pogodbe. Nizozemsko sodišče je sprva zavrnilo zahtevo za pospešitev postopka, prva obravnava pa je zdaj razpisana za 16. oktober.

Ko Šolaku junija niso podaljšali pogodbe za svetovalca v upravnem odboru, so mu – po besedah virov, ki so seznanjeni z zadevo – iz podjetja sporočili, da mu bodo bonus, ki je povezan z 1,5-milijardno prodajo delov podjetja, izplačali. "Te pritožbe služijo zgolj interesom Šolaka in ne United Groupa," je medijska hiša minuli teden objavila na svoji spletni strani.

Šolak je podjetje United Group ustanovil leta 2000 v svojem domačem kraju v Srbiji, nato pa ga je s pomočjo zasebnega kapitala razvil v družbo z enotami v Grčiji, Bolgariji in večini drugih balkanskih držav. V zadnjem letu je poskušal odkupiti delež podjetja BC Partners, a so njegove ponudbe zavrnili, piše Bloomberg.

United Group je za Šolaka in Boklagovo že našel zamenjavi: novi glavni izvršni direktor je Stan Miller, nekdanji direktor Royal KPN NV, njegov namestnik pa je Libor Vončina, nekdanji predsednik uprave Telekoma.

V pismu so vodilni, med katerimi sta tudi finančni in operativni direktor, zapisali še, da "nenadna in nepripravljena sprememba vodstva ni bila le naključna, ampak tudi zelo neodgovorna odločitev – s tem pa tudi predstavlja eksistenčno grožnjo United Group in njenim poslom".

Podjetje naj bi zapustil tudi eden od vodilnih, Vladimir Ratajac, vodja združitev in prevzemov, poroča Bloomberg. Poleg tega pa naj bi dva člana upravnega odbora United Group BV podala odstopno izjavo, a za zdaj še ostajata v podjetju, so še povedali viri.

Številni vodilni iz skupine že leta tesno sodelujejo s Solakom, ki ima prek svojega podjetja Gerrard MIP še vedno manjšinski delež v podjetju.