Uprava Gorenja se seli v Ljubljano

Zaposleni, katerih delovna mesta so vezana na upravo, bodo v prihodnje zaposleni v podjetju Hisense Europe, kljub temu pa bodo nekatere funkcije ostale na lokaciji v Velenju, navajajo v Gorenju.

"Zaradi neugodne situacije na trgu dela in težav s pridobivanjem ustreznih kadrov bomo, da bi obdržali čim več delovnih mest, vzpostavili nekatere skupne funkcije tudi na lokaciji v Velenju ter jih organizirali kot skupne storitve in kompetenčne centre za vso Evropo oz. skupino Hisense, te iste funkcije pa ukinili v drugih državah, kjer so z njimi povezani stroški višji," so zapisali v Gorenju.

Regijsko bodo organizirali tudi klicne centre, in sicer na štirih lokacijah za vso Evropo, prav tako bodo dokončali združevanje Gorenjevih in Hisensovih poslovno-prodajnih enot po posameznih trgih v Evropi in v nekdanjih sovjetskih republikah (regiji CIS), ki bodo po posameznih trgih odslej tudi s pravnega vidika eno podjetje, so še navedli v Gorenju.