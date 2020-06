Uprava in sindikati niso zbližali stališč glede odpuščanj v Fraportu Slovenija

Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir je pojasnil, da je bil namen današnjega sestanka posvetovanje o kriterijih in morebitnih dodatnih ukrepih, ki bi lahko omilili odpuščanja. Vendar sindikati na vrednotenje kriterijev za odpuščanje niso pristali.

"Upravi smo jasno povedali, da se z njihovim načinom reševanja krize ne strinjamo, da se ne strinjamo niti s številom predvidenih odpuščenih delavcev niti z odpuščanjem nasploh," je izpostavil predstavnik Sindikata poklicnega gasilstva Aerodrom Ljubljana in Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc.

Upravo so pozvali, naj ponovno preveri kadrovski načrt, in sicer tako, da se zmanjša število zaposlenih zgolj za toliko, kolikor je to mogoče doseči z mehkimi ukrepi. Švarc je prepričan, da pretekli dobički in višina plač, ki ni bila na ravni rezultatov podjetja, Fraportu Slovenija ob pomoči lastnikov in države omogočajo, da preživi krizo tudi brez drastičnega ukrepa, kakršno je odpuščanje. Enako verjame predsednik Svobodnega sindikata Aerodrom Ljubljana Klemen Lavrič, ki prav tako vztraja na tem, da ni treba odpustiti nobenega zaposlenega.

Skobir pa vztraja, da brez odpuščanja ne bo šlo. Družba ima trenutno namreč le 15 odstotkov načrtovanih prihodkov, do konca leta naj bi ustvarili 30 odstotkov, prihodnje leto pa od 60 do 70 odstotkov načrtovane realizacije. "Glede na takšen promet in nujne stroške družba s takšnim številom ljudi ne more preživeti in nima dela za vse zaposlene," je poudaril.

Ob tem je pojasnil, da je predvideno število 120 presežnih delavcev izdelano na podlagi prometnih projekcij za prihodnje leto in ne za letos, sicer bi bila ta številka še enkrat višja. V čim večji meri bodo skušali izkoristiti tudi subvencioniran skrajšan delovni čas, ki pa je za podjetje zaradi narave dela v operativi uporaben le v manjšem obsegu. Državo pa pozivajo tudi k drugim ukrepom za pomoč letalskemu prometu.

Ta je zaradi pandemije v celoti v velikih težavah. Tudi sam Fraport, ki je lastnik upravljavca ljubljanskega letališča, je najavil program približno 7000 presežnih delavcev, kar predstavlja od 20 do 30 odstotkov zaposlenih. Za približno četrtino je predvideno tudi zmanjšanje števila zaposlenih v Fraportu Slovenija. Dejanska številka odpuščenih pa bo odvisna od tega, koliko ljudi se bo upokojilo ali pa bo z določeno odškodnino sami pripravljeno oditi iz podjetja.

Uprava je pozvala sindikate, naj pripravijo morebitne dodatne predloge, da odpuščanja čim bolj omilijo, ponovno pa se bodo sestali v torek. Postopek presežnih delavcev medtem teče dalje in Skobir računa, da bi lahko odpuščanja izvedli konec julija.

Sindikati vztrajajo, da odpuščanje ni potrebno, saj napovedi že za naslednje leto kažejo 1,1 milijona potnikov, kar bi ob obstoječem številu zaposlenih omogočilo poslovanje brez izgube. "Dobički pač ne bodo taki, kot so jih bili lastniki navajeni v preteklih letih. Vendar v tem trenutku pričakujemo od njih, da ljudi postavijo pred kapital in pred investicije, ki so bile predvidene. To lahko za nekaj časa počaka," je ocenil Švarc.

Skobir je na drugi strani izpostavil, da so dobiček ves čas vlagali in da je investicija v terminal nujna za prihodnost družbe. Ob tem je odgovoril tudi na očitke, da bo podjetje odpuščalo samo v operativi. Kot je pojasnil, so prav v operativi v zadnjih dveh letih zaposlili 120 novih ljudi, v administraciji pa so zaposlovanje že takrat omejili. Poleg tega je sedaj največ dela z izvedbo pomembnih investicij, iskanjem prevoznikov in novimi pogodbami.

Kar se tiče prometa, se stvari spreminjajo iz dneva v dan. Air Serbia še naprej opravlja lete med Ljubljano in Beogradom. Povratki nekaterih drugih prevoznikov pa se glede na dogovore o prehajanju meja zamikajo, nekateri celo v avgust. Na letališče naj bi se letos sicer vrnili vsi prevozniki razen Iberie in Finnaira.