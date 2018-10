ANALIZA: Upravičenost pričakovanj ob prodaji NLB

V Sloveniji se pogovori o kupnini za največjo državno banko navadno ustavijo pri knjigovodski vrednosti oziroma vsoti, ki smo jo porabili za reševanje banke leta 2013. A to so zgolj pričakovanja oziroma želje prodajalca, ki za kupce nikakor niso zavezujoče.

Želje prodajalca oziroma vpletenih v prodajo NLB so vsaj konsistentne, kajti gre za precej podobni številki. Leta 2013 smo v NLB, samo v denarju, vložili 1,558 milijarde evrov. Zadnja knjigovodska vrednost NLB pa je le nekoliko nižja, 1,508 milijarde evrov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Država bi si torej rada povrnila vsaj zadnji vložek v banko. S prodajo 75 % banke po knjigovodski vrednosti bi iztržila 1,131 milijarde evrov. Če k temu prištejemo še 270 milijonov evrov dividend, ki jih je banka ravnokar izplačala, si država povrne že 1,4 milijarde evrov, ob tem, da bi ji še naprej ostala četrtina banke z vsemi pripadajočimi bodočimi dividendami. A želje in pričakovanja prodajalca so eno, interesi kupca pa nekaj drugega. Državna pomoč namreč ni bila naložba v razvoj, ki bi zvišala vrednost banke, ampak reševanje preživetja. Želja po povrnitvi stroškov je torej nekaj takega, kot če bi prodajalec slabo vzdrževanega avtomobila pričakoval višjo ceno samo zato, ker avtomobila ni pustil dokončno 'zgniti'. Po drugi strani se avtomobil (NLB, ki ji politika pusti poslovati) danes res dobro pelje. Zato poglejmo, kaj o lastni vrednosti govori banka sama in njena primerjava s povprečjem evropskih bank. Evropske banke danes v povprečju kotirajo pri 0,7-kratniku knjigovodske vrednosti, kar je sicer pol nižje od ameriških bank. A pri tem vrednotenju bi bila NLB vredna 1,206 milijarde evrov oziroma slabih 53 evrov za delnico. Ampak evropske banke so lani za lastnike ustvarile 5,6-odstotni donos (ROE), medtem ko je NLB ustvarila donos v višini kar 14,9 %.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Donos je seveda odvisen od cene, ki jo plačaš, torej od kupnine. Zato poglejmo, kako donosna bi bila naložba v NLB, za vlagatelja, ki bi delnice kupil po knjigovodski vrednosti, in za vlagatelja, ki bi zanje plačal le 0,7-kratnik knjigovodske vrednosti. Ali torej NLB upravičuje pričakovanja prodajalcev? NLB je lani izplačala 270 milijonov evrov dividend (13,53 evra na delnico), kar pri knjigovodski vrednosti predstavlja visok 17,9-odstotni donos. Pri 0,7-kratniku knjigovodske vrednosti pa bi to bil že 25,6-odstotni donos. Kar je v trenutnih razmerah za banke astronomska številka. A pri izplačilih dividend je šlo za enkraten dogodek, v dividende pa so bili vključeni tudi dobički iz preteklih let.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Samo lani je NLB ustvarila 189,1 milijona evrov čistega dobička (na ravni Skupine kar 225,1 milijona evrov). Spet, pri knjigovodski vrednosti delnice je to 12,5-odstotni donos. Pri 0,7-kratniku pa že 17,9-odstotni, kar je 3,2-kratnik evropskega povprečja.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

A tudi lanski dobiček je izreden in vključuje nekatere enkratne dogodke. Sploh pa je 2017 že mimo. V prvem polletju letošnjega leta je dobiček NLB nekoliko upadel, na 104 milijone evrov, kar na letni ravni še vedno pomeni več kot 200 milijonov evrov čistega dobička. NLB bi se ob prodaji sprostile tudi nekatere poslovne omejitve, a bodimo konservativni in za primer vzemimo, da bi NLB letno ustvarila 150 milijonov evrov čistega dobička. Pri tem tudi ni omejitev in bi, načelno, lahko celoten dobiček izplačala lastnikom v obliki dividend. Za vlagatelja, ki bi plačal knjigovodsko vrednost, bi to pomenilo 9,95-odstotni donos na vložena sredstva. Vlagatelj, ki bi NLB kupil po vrednotenju povprečja evropskih bank, po 0,7-kratniku knjigovodske vrednosti, pa bi ustvaril 14,2-odstotni donos. Torej bi za povprečno evropsko ceno dosegel bistveno nadpovprečen donos.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke