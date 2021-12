Upravljavec premoženja izginil z 276 milijoni evrov

Družba pravi, da bi moral upravljavec China Create Capital, ki je sicer registriran na Britanskih Deviških otokih, sredstva investirati v njenem imenu. A namesto, da bi preštevala dobiček, se je China Fortune Land Development znašla v hudih težavah, saj je upravljavec poniknil.

Družba China Fortune Land Development je morala o dogajanju obvestiti svoje vlagatelje, prav tako je o vsem skupaj obvestila policijo.

Ta mesec je podjetje tudi predstavilo načrte za prestrukturiranje svojih dolgov po neplačilu več milijard evrov obveznic, poroča BBC.

So pa tudi javno priznali, da ne morejo vzpostaviti stika s Create Capital, in dodali, da "ni mogoče presoditi", kakšen vpliv bo manjkajoči denar imel na podjetje.

Tako kot več drugih večjih kitajskih nepremičninskih podjetij je sicer tudi Fortune Land v zadnjih mesecih žrtev padanja vrednosti delnic, saj je branžo zajela dolžniška kriza.

Delnice podjetja, ki kotirajo na borzi v Šanghaju, so letos zaradi vseh zapletov izgubile več kot 70 odstotkov vrednosti.

Vseeno je Fortune Land v začetku tega meseca sporočil, da je skupina upnikov odobrila načrt za prestrukturiranje dolga, kar za podjetje predstavlja potencialno rešitev problema.

Je pa to torej le eno od podjetij v težavah. Številna so se pod močnim pritiskom znašla potem, ko je Peking lani sprožil obsežno zatiranje čezmernega zadolževanja v tem sektorju. In nekaterim med njimi zdaj zaradi nezmožnosti plačevanja obveznosti grozi bankrot.