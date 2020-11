Uradno: osem letalskih prevoznikov s subvencijo države

Kot so ob tem pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, so pri Swiss Airu in Wizzairu potrebne še dodatne razjasnitve nekaterih nejasnosti v vlogi. Zanje sicer ocenjujejo, da bodo v kratkem ustrezno rešene, v nasprotnem primeru pa letalska prevoznika do subvencije ne bosta upravičena.

Prijavitelji bodo morali vsaj dva meseca, dvakrat tedensko izvajati redne potniške linije na eno izmed letališč v Sloveniji, in sicer v obdobju od 28. marca do 30. oktobra prihodnje leto, torej v času poletne letalske sezone.

Gre za prvo od treh odpiranj ponudb v okviru razpisa za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije, na katerem je letalskim prevoznikom na voljo skupno pet milijonov evrov za sofinanciranje stroškov, nastalih pri zagotovitvi letov v Slovenijo. Evropska komisija je ta ukrep državne pomoči pred dnevi odobrila.

Rok za drugo odpiranje ponudb je 10. junija 2021, za tretje pa 11. oktober prihodnje leto. V okviru prvega roka je za sofinanciranje na razpolago 1,5 milijona evrov, za vloge v okviru drugega 2,3 milijona evrov, za vloge v okviru tretjega pa 1,2 milijona evrov. Višina razpoložljivih sredstev v okviru drugega in tretjega roka za oddajo vlog (tudi prenos sredstev) se lahko spremeni.