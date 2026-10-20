Uroš Podobnik na čelo HSE

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj bo po izteku mandata 7. novembra ostal zaposlen v skupini HSE. Nato bo ob izteku mandata sedanjega direktorja družbe Soške elektrarne Nova Gorica Mitje Gorjana z letom 2027 prevzel vodenje te družbe, so danes sporočili iz HSE.

Skupina HSE letos obeležuje 25. obletnico obstoja. Kot so zapisali, skupina danes vstopa v obdobje najobsežnejših razvojnih in investicijskih aktivnosti v svoji zgodovini, s katerimi utrjuje vlogo nosilca energetskega prehoda Slovenije ter največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v državi. Je sodobna energetska skupina in nepogrešljivi steber zanesljive oskrbe slovenskega gospodarstva in gospodinjstev.