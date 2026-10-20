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Gospodarstvo

Uroš Podobnik na čelo HSE

Ljubljana, 20. 10. 2026 20.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
HSE

Nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne (HSE) je imenoval novo poslovodstvo družbe, ki bo mandat nastopilo 8. novembra. Za generalnega direktorja HSE so imenovali Uroša Podobnika, dosedanjega poslovnega direktorja HSE, za poslovnega direktorja pa Ervina Renka, ki je pred tem vodil HSE Energetsko družbo Trbovlje.

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj bo po izteku mandata 7. novembra ostal zaposlen v skupini HSE. Nato bo ob izteku mandata sedanjega direktorja družbe Soške elektrarne Nova Gorica Mitje Gorjana z letom 2027 prevzel vodenje te družbe, so danes sporočili iz HSE.

Skupina HSE letos obeležuje 25. obletnico obstoja. Kot so zapisali, skupina danes vstopa v obdobje najobsežnejših razvojnih in investicijskih aktivnosti v svoji zgodovini, s katerimi utrjuje vlogo nosilca energetskega prehoda Slovenije ter največjega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov v državi. Je sodobna energetska skupina in nepogrešljivi steber zanesljive oskrbe slovenskega gospodarstva in gospodinjstev.

HSE
HSE
FOTO: Bobo

"Vodenje krovne družbe HSE prevzemam v obdobju intenzivne preobrazbe in največjega razvojnega cikla v zgodovini skupine," je dejal Podobnik, ki je v družbi sicer zaposlen 11 let. "Pred nami so številni izzivi, povezani z razvojem novih proizvodnih zmogljivosti, uvajanjem novih tehnologij ter pospeševanjem energetske preobrazbe Slovenije. Naš cilj ostaja zagotavljati zanesljivo energetsko oskrbo, ohraniti vodilno vlogo skupine HSE pri energetskem prehodu države ter hkrati krepiti njeno poslovno odpornost in konkurenčnost," je dodal.

Uspešnost skupine HSE bo po Renkovi oceni odvisna predvsem od sposobnosti, da razvojne usmeritve pretvori v pravočasno izvedene projekte in merljive rezultate. "Naš cilj je, da skupina HSE tudi v obdobju intenzivnih sprememb ostane zanesljiv partner okolju, lokalnim skupnostim, gospodarstvu in državi ter da še naprej gradi na zavzetosti in povezanosti skupine HSE," je povedal.

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