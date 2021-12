Uspešna dražba hlodovine: presegli naj bi doslej najvišjo ceno za kubični meter

Kupcem so ponudili 650 kubičnih metrov hlodovine, prevladovala sta javor in hrast.

Kot je povedal Matjaž Juvančič, SiDG letno poseka okoli 1,1 milijona kubičnih metrov lesa, od tega 600.000 kubičnih metrov hlodovine, od katere je dva do tri odstotke vrednejše. Ta je namenjena za izdelavo dražjih furnijev za opremo jaht in hotelov, izdelavo glasbil in podobno. V preteklosti se je tovrstna hlodovina izgubila med vso ostalo, v zadnjem času pa jo v SiDG načrtno izbirajo in so jo zdaj prvič ponudili tudi na javni dražbi.

Primerne hlode so od dva do tri mesece zbirali v skladiščih v Kočevski Reki in Mariboru, jih skrbno popisali in označili ter naredili katalog za prodajo. Nato so razpisali dražbo in zbrali ponudbe, ki so jih lahko dražitelji nato še medsebojno zviševali.

Na dražbi so po Juvančičevih besedah kupcem ponudili skupno 650 kubičnih metrov hlodovine, od tega največ javorja in hrasta. Prodali so skoraj vse, pri čemer informacij o tem, kateri hlod je bil prodan za najvišjo ceno in koliko je ta znašala, danes še ni imel. "Imam le neuradne informacije, da naj bi presegli dosedanjo najvišjo ceno, ki je bila dosežena za kubični meter v Sloveniji, to je 15.000 evrov," je dejal. Najvišje cene po njegovih besedah dosegajo drevesne vrste z napako, na primer javor rebraš. Gre za javor, ki ima napako v strukturi lesa in je med poznavalci prepoznan kot nekaj posebnega.

Skupno je na dražbi dražilo 25 ponudnikov iz treh sosednjih držav in Nemčije, največ lesa pa je bilo prodanega v Slovenijo. Naslednjo dražbo naj bi SiDG izvedel spomladi.

Les, ki je bil ponujen kupcem, si je danes v skladišču SiDG v Kočevski Reki ogledal tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek, ki tovrstne dražbe vidi kot zelo pomembne tako za lastnike gozdov kot za slovensko in tudi tujo lesnopredelovalno industrijo, saj lahko kupci na njih dobijo tisti les, ki ga potrebujejo in ga lahko nato tudi prodajo.

Kot minister bi bil sicer vesel, če bi lahko na takšno dražbo prišli tudi zasebni lastniki gozdov, o čemer v SiDG po njegovih besedah tudi že razmišljajo. "Na tokratni dražbi je bil ponujen samo les iz državnih gozdov, v nadaljevanju pa smo se z vodstvom SiDG že pogovarjali, da bi imeli možnost na njej prodajati tudi zasebni lastniki," je dejal. Dražbe, na katerih sodelujejo pretežno zasebni lastniki gozdov, sicer že nekaj let pripravljajo v Slovenj Gradcu.