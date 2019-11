Izet Rastoder ustanovil letalsko družbo

Pri nas so trenutno trije taki letalski prevozniki, eden od njih je v Ameriko peljal malega Krisa, povratni enourni let pa lahko stane tudi več tisoč evrov.

Izet Rastoder je konec oktobra, po poročanju časnika Finance , ustanovil novo družbo Air Adriatic, katere glavna dejavnost je letalstvo. Rastoder, ki je do konca meseca v Ekvadorju, nam sicer ustanovitve družbe in nakupa dveh manjših letal še ni potrdil. A po naših informacijah naj bi družbo ustanovil, ker želi vstopiti na trg poslovnega najema letal oziroma zasebnih poletov.

Javna agencija za civilno letalstvo nam je danes sicer potrdila, da Rastoder še ni oddal nobene vloge za spričevalo letalskega prevoznika niti za operativno licenco, ki jo potrebuje, če želi leteti. Sicer pa je poslovnež tudi en od interesentov za nakup spričevala Adrie Airways za letenje.

Kmalu bo znano, kdo je oddal najboljšo ponudbo

Medtem pa se slovenski poslovnež Joc Pečečnik zanima za nakup Adriine poslovne celote. "Čakamo, da stečajni upravitelji ocenijo premoženje in ga selektirajo oziroma naredijo inventuro. V vmesnem času pa bomo pregledali, ali so sloti še živi, ali nas bo jata čakala in ali nas bo agencija počakala," je povedal Pečečnik.