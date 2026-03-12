Naslovnica
Gospodarstvo

Ustanovitelju Zare bodo izplačali rekordnih 3,23 milijarde dobička

Madrid, 12. 03. 2026 15.29 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
M.S.
Amancio Ortega s hčerko

Milijarderju in ustanovitelju španske Zare bo podjetje Inditex, v katerem ima še vedno 59-odstotni lastniški delež, izplačalo rekordnih 3,23 milijarde evrov dividend. Polovico zneska bo prejel maja, preostanek pa novembra.

Španski modni gigant Inditex, ki ima v lasti številne verige, vključno z Zaro, Bershko in Stradivariusom, bo zaradi dobrih poslovnih rezultatov v minulem letu delničarjem letos izplačal za štiri odstotke več dobička kot leto pred tem.

Lani je Amancio Ortega, ki bo konec marca dopolnil 90 let, prejel 3,1 milijarde evrov dividend, njegovo premoženje pa je ocenjeno na 126,7 milijarde dolarjev (okoli 110 milijard evrov), kar ga uvršča med 15 najbogatejših ljudi na svetu.

Prodaja v Inditexu, ki ima 5460 trgovin v več kot 90 državah in zaposluje več kot 160.000 ljudi, se je do 31. januarja letos povečala za 3,2 odstotka na 39,9 milijarde evrov. Dobiček pred obdavčitvijo pa se je povečal za 5,8 odstotka na osem milijard evrov, poroča Guardian.

Največja Zarina trgovina na svetu v Madridu.
Največja Zarina trgovina na svetu v Madridu.
FOTO: Shutterstock

Ortega, čigar hči je predsednica upravnega odbora Inditexa, je podjetje ustanovil leta 1975 v Galiciji na severu Španije. V preteklih letih je z izplačanimi dividendami večinoma kupoval nepremičnine, podobno naj bi ravnal tudi letos, da bi se izognil plačilu španskega davka na premoženje.

V skladu s špansko zakonodajo so prebivalci oproščeni davka na premoženje, če v 12 mesecih investirajo dohodek v sredstva, ki se štejejo za gospodarsko dejavnost.

Amancio Ortega zara inditex

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
12. 03. 2026 16.45
Zaposleni pa na minimalcih :)
Odgovori
0 0
mackon08
12. 03. 2026 16.41
Kitajski šrot.
Odgovori
0 0
wsharky
12. 03. 2026 16.39
baje v Mariboru zapirajo Zaro, baje tam not samo 'šrot' od tekstila, ki ga niti v Romuniji ne želijo kupovat
Odgovori
+1
1 0
sinaya
12. 03. 2026 16.29
Kapo dol možakarju ,ki je uspel v življenju napravit tak posel.
Odgovori
+4
5 1
Aijn Prenn
12. 03. 2026 16.34
Šivilje, ki to šivajo, delajo pa za par centov na uro. Kapo dol!
Odgovori
+4
4 0
rok1211
12. 03. 2026 16.26
Bi se dal živet od tega
Odgovori
+1
2 1
PomisliNaSonce
12. 03. 2026 16.23
Cunje si nepokvarljive, nimajo roka trajanja in imajo smešne nabavne vrednosti, brez obleke vsak trenutek pa noben ne morem. Kot brez čevljev, še na vodo in hrano lahko vsaj malo počakaš :)
Odgovori
+2
2 0
ap100
12. 03. 2026 16.23
torej davek na dividende je v španiji za prebivalce, ki ga reinvestirajo nazaj v gospodarstvo enak nič
Odgovori
+4
4 0
nick73
12. 03. 2026 16.06
Zanimivo, da se mu splača pobirati dobiček iz zelo uspešnega podjetja in ga investirati v nepremičnine, ki so tipično manj donosne. Sicer je pa pri 90-ih letih zelo blizu tega, da bo nesel s seboj enako kot berač in vsi vmes.
Odgovori
+3
4 1
Dondalibore
12. 03. 2026 16.05
Delavci pa na minimalcu
Odgovori
-2
3 5
DRmed
12. 03. 2026 16.25
pa naj odprejo podjetje in ustvarijo miljarde dobička če jim je minimalec premalo
Odgovori
+1
4 3
kinimod
12. 03. 2026 15.58
Ta je Levičar ali Desničar ?
Odgovori
-1
0 1
Prelepa Soča
12. 03. 2026 16.30
kinimod... ta je sposoben človek, samo to je.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
