Ustanovitelju Zare bodo izplačali rekordnih 3,23 milijarde dobička

Španski modni gigant Inditex, ki ima v lasti številne verige, vključno z Zaro, Bershko in Stradivariusom, bo zaradi dobrih poslovnih rezultatov v minulem letu delničarjem letos izplačal za štiri odstotke več dobička kot leto pred tem.

Lani je Amancio Ortega, ki bo konec marca dopolnil 90 let, prejel 3,1 milijarde evrov dividend, njegovo premoženje pa je ocenjeno na 126,7 milijarde dolarjev (okoli 110 milijard evrov), kar ga uvršča med 15 najbogatejših ljudi na svetu.

Prodaja v Inditexu, ki ima 5460 trgovin v več kot 90 državah in zaposluje več kot 160.000 ljudi, se je do 31. januarja letos povečala za 3,2 odstotka na 39,9 milijarde evrov. Dobiček pred obdavčitvijo pa se je povečal za 5,8 odstotka na osem milijard evrov, poroča Guardian.