Ustavljajo Teš 6: neprekinjeno sopihal rekordnih 116 dni

Teš je v tem letu proizvedel 1051 gigavatnih ur (GWh) električne energije, od tega jih je šesti blok proizvedel 1039. V tem obdobju so proizvedli še 123 GWh toplotne energije za Šaleško dolino, od tega šesti blok 119 GWh, so v petek sporočili iz termoelektrarne.

"V času zaustavitve bloka 6 bo proizvodnja električne energije za potrebe elektroenergetskega omrežja Slovenije in toplote za Šaleško dolino zagotovljena z obratovanjem bloka 5 in plinskih enot," so napovedali.

Do tokratne zaustavitve so zabeležili 116 dni neprekinjenega delovanja šestega bloka. "To je rekord, saj do danes v zgodovini Teša še nobeden od blokov ni deloval tako dolgo neprekinjeno," so še poudarili.

Teš 6 so nazadnje ustavili novembra, in sicer zaradi okvare na transportu žlindre kotla bloka.