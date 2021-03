Ustavno sodišče zavrnilo Mercatorjevo zahtevo za zadržanje zaprtja trgovin ob nedeljah

Trgovine so ob nedeljah in prostih dneh zaprte od 25. oktobra.

Novela zakona o trgovini, ki jo je DZ sprejel lani jeseni, je (z nekaj izjemami) prepovedala obratovanje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Izjeme so prodajalne s prodajno površino do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah. Prav tako so lahko odprte preostale manjše prodajalne, če v njih delajo nosilci trgovinske dejavnosti oz. njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študentje in upokojenci.

Trgovine so tako ob nedeljah in prostih dneh zaprte od 25. oktobra. Medtem je ustavno sodišče prejelo pobude več trgovskih družb za oceno ustavnosti spornih določb zakona o trgovini. Njihovim zahtevam za začasno zadržanje izvajanja zakona ni sledilo, je pa decembra lani sporočilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

Mercatorjevo zahtevo za začasno zadržanje, o kateri je odločalo na seji 26. februarja, je zavrnilo z utemeljitvijo, da niso izpolnjeni pogoji iz zakona o ustavnem sodišču, po katerih je mogoče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona oz. drugega akta, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Ob izločitvi sodnikov Roka Čeferina in Dunje Jadek Pensaje sklep sprejelo soglasno, je razvidno iz sklepa, ki so ga posredovali z ustavnega sodišča.