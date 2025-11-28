V Istri nastal kečap, ki ga je oče ustvaril iz ljubezni do svoje družine

V Istri raste zgodba, ki dokazuje, da najbolj pristni okusi nastanejo iz ljubezni do zemlje in domačih sestavin. Janko Barbiš je med epidemijo razvil domač kečap Istrijanko, ki je narejen iz svežih pelatov San Marzano, ročno obranih in predelanih brez ene same bližnjice. To je kečap, ki ga je ustvaril oče, ki je želel svoji družini ponuditi nekaj bolj naravnega, bolj pristnega in resnično domačega.

Kako se je vse začelo?

Jankova pot k domačemu kečapu se je začela pri navadni nakupovalni polici, ki mu nikoli ni ponudila tistega, kar je iskal. Sam pravi: "Odločil sem se, da ustvarim kečap, saj na policah nisem našel domačega. Že par let delam domačo šalšo in želel sem razviti nov produkt. Poleg tega ga je starejša hčerka oboževala in želel sem ji ponuditi 'zdravo' različico, ki je primerna za vso družino." Prav ta želja, ustvariti nekaj, kar je primerno za najbližje, je postala temelj njegovega poznejšega dela. Epidemija koronavirusa ga je nepričakovano usmerila na pot kmetovanja. Takrat je naredil prvo gesto, ki je pozneje postala temelj vsega: "V času korone sem najel manjšo njivo in posadil svoje prve pelate San Marzano. Ljubezen do sadik in skrb zanje ter nato pobiranje plodov me je pripeljalo do tega, da sem ustvaril paradižnikovo mezgo, nad katero so bili vsi navdušeni." Tako so se prvi sadeži spremenili najprej v mezgo, nato pa v razmišljanje: zakaj ne bi nastal tudi kečap?

Istrijanko FOTO: POP TV icon-expand

Svojo zgodbo je nekoč pisal v turizmu

Preden je stopil v svet kmetovanja, je Janko dolga leta delal v turizmu. Kot opisuje sam: "Na začetku sem bil zagotovo bolj podjetnik, saj sem se dlje časa ukvarjal s turizmom. Iz napak se vsako leto učiš. Iz manjše njive sem nato najel še ostale. Iz prvih ročno posajenih sadik sem nato lansko leto kupil stroj za sajenje." Njegova zgodba je tako polna preskokov, učenja in postopnega širjenja. Nobeno delo na zemlji pa ni samotno, in Janko se tega dobro zaveda. "Včasih si rečem, da imam premalo rok. Na srečo imam tukaj družino in sorodnike, brez katerih mi ta projekt ne bi uspel. Vsak dan se učiš korak za korakom." Istrijanko je tako postalo družinski projekt, projekt, ki raste iz skupnosti, ne iz industrijske logike. Od začetka je želel, da izdelek ostane zvest lokalnosti, da v njem ni bližnjic ali cenenih dodatkov. "Strmim k temu, da je izdelek domač in naraven, kar pomeni, da poleg vseh ročno obranih pelatov mojega nasada v končni produkt dodam vse lokalne sestavine. Želel sem ustvariti nekaj, kar pove zgodbo. Zgodbo o domačem okusu." Njegov odnos do lokalnega je življenjska filozofija. Ta predanost lokalnemu okolju daje izdelku globino in avtentičnost.

San Marzano pelati so najpomembnejši element kečapa

Eden izmed najpomembnejših elementov kečapa Istrijanko je uporaba svežih pelatov San Marzano. To niso navadni paradižniki. To so paradižniki z zgodbo. Janko jih je prvič okusil v Italiji: "San Marzano sem prvič okusil v Napoliju, od koder ta sorta tudi izvira. Očaral me je njegov okus, saj je sadež že sam po sebi sladek." Ta naravna sladkoba omogoča, da končni izdelek vsebuje manj dodanega sladkorja. Posebnost kečapa Istrijanko je v tem, da je narejen iz svežih, ne iz koncentrata. "Istrijanko kečap je prvi naravni kečap, ki vsebuje 97,2 % sveže nabranih pelatov, za pristen okus sta dodana oljčno olje in česen. Ima bistveno manj sladkorja kot ostali na tržišču. Gre za kečap, ki ga lahko poješ z žlico, ne samo kot prilogo." In to je dobesedna resnica. Kečap je tako polnega okusa, da ga lahko uživamo samostojno.

Istrijanko FOTO: POP TV icon-expand

Kaj pomeni kečap brez "keča"?

"Gre za kečap brez heca oziroma kečap, ki ga lahko ješ brez slabe vesti. Samo pelati in dodane lokalne surovine brez dodatnih ojačevalcev in konzervansov." pravi. Gre za izdelek, ki je ustvarjen z mislijo na otroke, družine in vse, ki ne želijo kompromisov. Recept ni nastal umetno ali iz laboratorija, temveč skozi izkušnje in kuhanje domače šalše. Prav ta naravna rast recepture je tisto, kar daje izdelku domačnost. Najlepši preizkus vsakega domačega izdelka je odziv otrok. Janko to opiše zelo prisrčno: "Moje hčerke kečap obožujejo in kot starejša pravi, kepač od tatija je najboljši. Tudi ostali so bili navdušeni nad domačo različico kečapa." Ravno ta iskreni odziv je bil tisti, ki mu je dal potrditev, da je na pravi poti. Ko pride sezona in se delo zaključi, občuti globoko zadovoljstvo. Kot pravi: "Vesel sem, da lahko v slovenska gospodinjstva dodam nekaj, za kar se trudim vso sezono. Domačo in povsem naravno različico, primerno za vso družino." To ni le poslovni uspeh, temveč osebna izpolnitev.

Jankova želja za prihodnost je jasna