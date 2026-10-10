Uvajali inovacije brez dovolj testiranja: Kitajska nad skrite kljuke in gumbe

Kitajska želi zaostriti pravila glede oblikovanja in testiranja novih avtomobilov. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je skupaj s tremi drugimi pristojnimi organi pripravilo osnutek pravil, ki med drugim predvideva prepoved popolnoma skritih avtomobilskih kljuk, poroča Bloomberg. Predlog je trenutno v javni razpravi. Nova pravila bi posegla tudi v enega najopaznejših trendov sodobnih avtomobilskih notranjosti – selitev vse več funkcij s klasičnih gumbov na zaslone.

Za luči in brisalce fizični gumbi

Pri varnostno pomembnih funkcijah upravljanje zgolj prek virtualnih oziroma zaslonskih tipk ne bi več zadostovalo. Vozila, pri katerih se prek virtualnih kontrol upravlja luči, brisalce vetrobranskega stekla in sistem za odroševanje stekel, bi morala po predlogu ohraniti tudi fizične kontrole. Jasno označene fizične kontrole bi bile obvezne tudi za funkcije, namenjene uporabi v nujnih primerih.

Električni avto kitajskega proizvajalca BYD FOTO: AP

Pod vprašajem tudi zložljivi zasloni

Kitajski regulatorji želijo poseči še na področje avtomobilskih zaslonov. Predlagana pravila bi prepovedala zložljive in prilagodljive oziroma upogljive zaslone v vozilih. Za širši nabor inovativnih oblikovnih rešitev pa bi morali proizvajalci opraviti dodatne varnostne presoje. Regulatorji so ob predstavitvi predloga opozorili, da so nekateri avtomobilski proizvajalci na trg poslali nove izdelke brez zadostnega predhodnega testiranja, s čimer naj bi se povečala varnostna in okoljska tveganja. Najmanj 30.000 kilometrov testiranja Nova pravila bi proizvajalcem prinesla tudi strožje zahteve glede preizkušanja avtomobilov. Predvideno je testiranje zanesljivosti na najmanj 30.000 kilometrih, hkrati pa bi morali avtomobili prestati strožje preizkuse v različnih okoljskih razmerah. Proizvajalci bi morali preiskati tudi varnostne incidente, povezane z inovativnimi funkcijami vozil. Ob prometnih nesrečah bi morali policiji zagotoviti podatke in tehnično pomoč pri preiskovanju.

Dodatna dokumentacija za nove modele