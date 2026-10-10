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Gospodarstvo

Uvajali inovacije brez dovolj testiranja: Kitajska nad skrite kljuke in gumbe

Peking, 10. 10. 2026 14.13 pred 49 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.Š.
Kitajski avtomobili prodirajo v osrčje Evrope

Skrite kljuke, ki se zlijejo z vrati avtomobila, in upravljanje pomembnih funkcij zgolj prek zaslona bi lahko na Kitajskem postali preteklost. Oblasti so predstavile osnutek novih pravil, ki bi popolnoma skrite kljuke prepovedal, pri varnostno pomembnih funkcijah, kot so luči, brisalci in odroševanje stekel, pa zahteval fizične gumbe oziroma stikala. Pod drobnogledom so tudi prilagodljivi in zložljivi zasloni. Kitajski regulatorji opozarjajo, da so nekateri proizvajalci inovacije uvajali brez zadostnega testiranja.

Kitajska želi zaostriti pravila glede oblikovanja in testiranja novih avtomobilov. Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je skupaj s tremi drugimi pristojnimi organi pripravilo osnutek pravil, ki med drugim predvideva prepoved popolnoma skritih avtomobilskih kljuk, poroča Bloomberg. Predlog je trenutno v javni razpravi.

Nova pravila bi posegla tudi v enega najopaznejših trendov sodobnih avtomobilskih notranjosti – selitev vse več funkcij s klasičnih gumbov na zaslone.

Za luči in brisalce fizični gumbi

Pri varnostno pomembnih funkcijah upravljanje zgolj prek virtualnih oziroma zaslonskih tipk ne bi več zadostovalo. Vozila, pri katerih se prek virtualnih kontrol upravlja luči, brisalce vetrobranskega stekla in sistem za odroševanje stekel, bi morala po predlogu ohraniti tudi fizične kontrole.

Jasno označene fizične kontrole bi bile obvezne tudi za funkcije, namenjene uporabi v nujnih primerih.

Električni avto kitajskega proizvajalca BYD
Električni avto kitajskega proizvajalca BYD
FOTO: AP

Pod vprašajem tudi zložljivi zasloni

Kitajski regulatorji želijo poseči še na področje avtomobilskih zaslonov. Predlagana pravila bi prepovedala zložljive in prilagodljive oziroma upogljive zaslone v vozilih.

Za širši nabor inovativnih oblikovnih rešitev pa bi morali proizvajalci opraviti dodatne varnostne presoje.

Regulatorji so ob predstavitvi predloga opozorili, da so nekateri avtomobilski proizvajalci na trg poslali nove izdelke brez zadostnega predhodnega testiranja, s čimer naj bi se povečala varnostna in okoljska tveganja.

Najmanj 30.000 kilometrov testiranja

Nova pravila bi proizvajalcem prinesla tudi strožje zahteve glede preizkušanja avtomobilov. Predvideno je testiranje zanesljivosti na najmanj 30.000 kilometrih, hkrati pa bi morali avtomobili prestati strožje preizkuse v različnih okoljskih razmerah.

Proizvajalci bi morali preiskati tudi varnostne incidente, povezane z inovativnimi funkcijami vozil. Ob prometnih nesrečah bi morali policiji zagotoviti podatke in tehnično pomoč pri preiskovanju.

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Dodatna dokumentacija za nove modele

Za avtomobilske proizvajalce bi se spremenil tudi postopek pridobivanja dovoljenj. Podjetja, ki bi od 1. januarja zaprosila za odobritev avtomobila z inovativnimi oblikovnimi rešitvami, bi morala regulatorjem predložiti dodatne tehnične parametre in dokumentacijo, s katero bi dokazala njihovo ustreznost.

Nova pravila ne bi veljala samo za prihodnje modele.

Za že odobrene avtomobile bi morali proizvajalci zahtevane dodatne informacije predložiti do 1. julija.

Če tega ne bi storili in bi bila pri vozilu ugotovljena varnostna tveganja, bi lahko oblasti ustavile proizvodnjo in odredile vpoklic vozil. 

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KOMENTARJI2

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JAZsemTI
10. 10. 2026 15.27
Prišel bo dan, ko bo nekdo izdelal povsem analogen avto, ki bo postal pravi hit. Saj vsa ta novotarija povsem vzame užitek prave vožnje…
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0 0
TheMedoNow
10. 10. 2026 15.22
saj je logično- klik na zaslon stane 0,00€ Vrtljiv gumb za nastavljanje klime stane verjetno 2€. kitajska ima več kot tisoč milijonov prebivalcev. Za proizvajalca so to milijonski prihranki
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