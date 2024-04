Uvedba kavcijskega sistema: kdo je za in kdo proti

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije ne podpira uvedbe kavcijskega sistema za enkratno uporabno embalažo pijač. Kot so zapisali, imamo v Sloveniji dobro razvit komunalni sistem zbiranja komunalnih odpadkov, uvedba novega pa bi med drugim vodila v dvig cen proizvodov. Sistem z vzporedno logistiko bi povečal tudi ogljični odtis, so prepričani.

Predlagani kavcijski sistem zbiranja nepovratne odpadne embalaže plastenk in pločevink v avtomatih, nameščenih na lokacijah trgovcev, bi po navedbah zbornice predstavljal vzporeden sistem zbiranja komunalne embalaže. "Dejstvo je, da kavcijski sistem rešuje zelo majhen del embalaže, ki je dana na slovenski trg," so zapisali. Po njihovih podatkih se v Sloveniji na trg letno da okoli 280.000 ton vse embalaže. "Mešane komunalne embalaže, v okviru katere se zbira tudi embalaža pijač, se letno zbere od 98.000 do 104.000 ton. Embalaže pijač pa se letno da na trg v ocenjeni količini okoli 8400 ton PET-plastenk in okoli 2000 ton pločevink. S kavcijskim sistemom torej rešujemo zgolj 3,7 odstotka na slovenski trg dane embalaže," so izračunali. Že danes je po njihovih podatkih ločeno zbranih preko 78 odstotkov PET-plastenk pijač in preko 90 odstotkov pločevink, ki niso nikoli predstavljale izziva za zbiranje. "Vsa ostala embalaža bi se morala v primeru uvedbe kavcijskega sistema še naprej zbirati na utečen način," so zapisali.

Nepovratna embalaža FOTO: Shutterstock icon-expand

Nov kavcijski sistem bi po njihovih opozorilih spodbujal proizvajalce k proizvodnji nove embalaže za enkratno uporabo, ki se reciklira, kar je po trajnostni hierarhiji ravnanja z odpadki nižja prioriteta od ponovne uporabe. Prav tako bi zaviral razvoj in napredek na področju izdelave trajnostnih izboljšanih oblik povratne embalaže. Med drugim so izpostavili tudi, da imajo nekatere države dolgoletno tradicijo kavcijskega sistema za odpadno embalažo, kot so na primer Hrvaška, Nizozemska in Nemčija, "a te države ne kažejo podobe čistejšega okolja kot v Sloveniji". Tudi dvig cen proizvodov je zaradi morebitne uvedbe kavcijskega sistema neizogiben, so prepričani. Menijo tudi, da bi sistem z vzporedno logistiko povečal ogljični odtis.