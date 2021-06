V Adientu delavcem začeli vročati odpovedi

Povedal je tudi, da so v sodelovanju s panožnim Sindikatom kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije ter Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za 79 delavcev od skupno vseh 430 delavcev dogovorili solidarnostno pomoč v stiski, v kateri se bodo znašli ob odpovedi pogodb o zaposlitvi. Pomoč bodo dobili tisti, za katere so ocenili, da bi jo potrebovali in ki so hkrati tudi člani sindikata.

Delavcem, ki bodo danes in v torek prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi, nato 1. julija začne teči enomesečni odpovedni rok, v tem času pa bo večina teh delavcev tudi na čakanju na delo, je pojasnil predsednik podjetniškega sindikata Bojan Rošer . V podjetju bo zdaj po njegovih besedah velika praznina in tudi za tiste delavce, ki bodo še ostali nekaj časa v podjetju, bodo prazne hale "velik šok", je dejal Rošer.

Lastniki multinacionalke Adient so ob napovedi zaprtja obrata v Slovenj Gradcu marca letos med razlogi za zaprtje navedli, da Slovenija z vidika stroškov ni več najboljša država, k odločitvi za zaprtje tovarne pa, da so prispevali tudi slabi obeti za v prihodnje. Za zaposlene je bil to šok, saj po lanskem odhodu 119 delavcev nadaljnjih večjih odpuščanj glede na napovedi zaenkrat niso pričakovali. Po navedbah delavcev lastniki Adienta proizvodnjo iz Slovenj Gradca selijo na Slovaško in v Srbijo.

Glede na nenadno odločitev in dejstvo, da podjetje ni slabo poslovalo, zaposleni pa so delo opravljali kakovostno, so se predstavniki zaposlenih odločili zahtevati višje odpravnine, kot jih določa zakon. To so s pomočjo ZSSS tudi dosegli. Medtem je znano, da potekajo pogovori s potencialnimi kupci stavbe in zemljišč na lokaciji slovenjgraškega Adienta, a konkretnih informacij o tem še ni.

Da bi lahko zaposlili delavce iz Adienta, je medtem sporočilo že več podjetij. Odpuščeni delavci imajo med drugim možnosti zaposlitve v Gorenju, družbi Plastika Skaza in v družbah Slovenske industrije jekla na Ravnah na Koroškem.