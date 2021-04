V Adientu se še pogajajo za višje odpravnine, sestanki tudi s potencialni investitorji

Predstavniki zaposlenih v slovenjgraškem obratu družbe Adient se še naprej pogajajo s predstavniki tujega lastnika, da bi dosegli višje odpravnine za odpuščene delavce. Medtem potekajo tudi sestanki s potencialnimi kupci hal. Da interes vlagateljev obstaja, je že kmalu po napovedi zaprtja Adienta marca dejal gospodarski minister Počivalšek.

icon-expand Družba Adient FOTO: POP TV

Predstavnik ameriške multinacionalke Adient je 17. marca letos zaposlene v Slovenj Gradcu obvestil, da bodo obrat do konca letošnjega leta zaprli in da bo delo izgubilo vseh 430 zaposlenih. Prvih 160 delavcev naj bi delo izgubilo konec julija, preostala večina nato do konca leta, 18 zaposlenih pa maja prihodnje leto. Odločitev je bila za zaposlene šok, saj po lanskem odhodu 119 delavcev nadaljnjih večjih odpuščanj glede na napovedi zaenkrat niso pričakovali.

Glede na nenadno odločitev in dejstvo, da podjetje ni slabo poslovalo, zaposleni pa so delo opravljali kakovostno, so se predstavniki zaposlenih odločili zahtevati višje odpravnine, kot jih določa zakon. Pogajanja še tečejo, je danes za STA povedal Jaka Šilak iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Na pogajanjih lastnike predstavlja odvetniška družba iz Ljubljane, cilj sindikata pa je, da se pogajanja zaključijo pred prvomajskimi prazniki. Zanimanje za Adientove prostore in odpuščene delavce Medtem potekajo tudi sestanki s potencialnimi investitorji oziroma kupci Adientovih hal v Slovenj Gradcu. En takšen sestanek je po besedah slovenjgraškega župana Tilna Kluglerja potekal danes popoldne, a podrobnosti sestanka niso znane. Da je kar nekaj interesentov za nadaljevanje proizvodnje v Adientovih halah, je ob marčnem obisku v Slovenj Gradcu, kjer se je nato prek spletne video povezave pogovarjal s predstavniki lastnika, povedal tudi minister Zdravko Počivalšek.