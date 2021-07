V aferi dieselgate odškodnina tudi lastnikom že prodanih avtomobilov

Tožniki nemškega proizvajalca avtomobilov Volkswagen so do odškodnine v aferi dieselgate upravičeni tudi v primeru, da so medtem svoje vozilo že prodali. Tako je danes odločilo nemško zvezno sodišče iz Karlsruheja. Takšnih primerov je trenutno okoli 1000.

Sodišče je odločilo, da škoda, povzročena z nezavednim nakupom avtomobila z vgrajeno programsko opremo, ki manipulira z meritvami izpustov, s prodajo vozila naprej ni odpravljena. Kupci, ki so svoje dizelske volkswagne s sporno programsko opremo prodali, lahko tako od Volkswagna še vedno zahtevajo odškodnino. icon-expand Dieselgate je izbruhnil pred šestimi leti, ko je nemški proizvajalec v približno 11 milijonov vozil vgradil sisteme za prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov. FOTO: Shutterstock Je pa treba od dodeljene odškodnine odšteti ceno, po kateri je lastnik prodal vozilo naprej. V nasprotnem primeru bi bil namreč kupec s prejemom odškodnine od avtomobilskega proizvajalca s sedežem v Wolfsburgu v boljšem položaju, kot če do škodnega primera — torej nakupa avtomobila s sporno programsko opremo — sploh ne bi prišlo, je utemeljilo sodišče. Da je Volkswagen z vgradnjo programske opreme, ki je zaznala fazo testiranja in v tem primeru znižala škodljive izpuste motorja, namerno škodoval svojim kupcem, je nemško zvezno sodišče odločilo že maja lani. V skladu s tem je vsak kupec upravičen do povračila kupnine, zmanjšane za nadomestilo za uporabo glede na stanje prevoženih kilometrov. Volkswagen je doslej trdil, da odškodninski zahtevek ne velja, če je kupec avto prodal naprej, kar je sodišče zdaj zanikalo. Afera dieselgate je izbruhnila septembra 2015 Takrat je ameriška okoljska agencija EPA javnosti razkrila Volkswagnovo goljufanje na testih izpušnih plinov. Nemški proizvajalec je v približno 11 milijonov vozil vgradil sisteme za prirejanje meritev količine izpustov dušikovih oksidov. Škandal, ki je vplival na celotno avtomobilsko industrijo, je nemškega avtomobilskega proizvajalca stal na desetine milijard evrov, preiskovalci so pod drobnogled vzeli tudi več njegovih tekmecev, na sodiščih pa je še množica odprtih primerov.