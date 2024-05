V Alpini do konca leta brez službe 60 delavcev

Alpina so Žiri in Žiri so Alpina, slogan, ki med krajani še vedno živi. Krajan, ki je bil v Alpini zaposlen 20 let, selitev dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino pa ga izredno žalosti, je prepričan, da to ni dobro za Žiri. Alpina je sicer leto 2023 zaključila z 38 milijoni evri prodaje, ustvarili pa so izgubo v višini 1,7 milijona evrov. Naročila za proizvodnjo so se letos, v primerjavi z letom 2022, razpolovila, kar je bil eden od povodov za selitev dela proizvodnje na Balkan.