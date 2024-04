V Alpini v pripravi načrt za stabilizacijo podjetja, del zaposlenih ostaja na čakanju

Vodenje Alpine je s 1. marcem prevzela Amadea Kavčič Jesenovec , ki je bila zadnje leto in pol komercialna direktorica Alpine, v podjetju pa je zaposlena že šest let. Kot so poudarili v Alpini, je zelo dobro seznanjena s preteklostjo podjetja in izzivi, s katerimi se podjetje trenutno sooča.

V matičnem žirovskem podjetju, kjer je bilo v začetku lanskega leta 370 zaposlenih, so zaradi splošnega upada povpraševanja na trgu že lani zmanjšali število zaposlenih za 20 oseb, pri čemer so se posluževali predvsem mehkega ukrepa postopnega zmanjševanja števila zaposlenih.

Prav tako so že lansko jesen zaradi predvidenega padca naročil napovedali, da bodo v začetku tega leta začasno primorani zaustaviti proizvodnjo. To so tudi storili in delavce v oddelkih proizvodnje napotili na čakanje na delo. Del teh delavcev se je sredi februarja že vrnil na delo, zaposleni v proizvodnji smučarskih čevljev pa zaenkrat še ostajajo doma.

Mila zima vplivala tudi na prodajo zimske divizije

Kot so pojasnili v Alpini, prodajni plan Skupine Alpina za leto 2024 ne odstopa bistveno od dosežene prodaje v letu 2023. "Beležimo pa padec povpraševanja na zimski diviziji, saj so se naši največji kupci tako kot mi morali soočiti s slabo zimsko sezono. Posledično seveda jim je na zalogi ostalo več čevljev, kot so načrtovali, za nas pa to pomeni zmanjšanje naročil za našo proizvodnjo," so zapisali.

Ključnega pomena v letošnjem letu bo, kot so poudarili, da se podjetje prilagodi dejanskim potrebam na trgu tako v smislu proizvodnih kapacitet kakor tudi v smislu nabora produktov ter cenovne konkurenčnosti. Kot je izpostavila direktorica, s podporo lastnikov v podjetju poteka veliko novih razvojnih projektov na vseh divizijah, ki v zadnjem desetletju pred prihodom novega lastnika niso bili možni.

"Kljub težavni situaciji na trgu, saj se z močnim padcem naročil in krčenjem proizvodnje soočajo praktično vsi velikani športne industrije, se v Alpini z vsemi razvojnimi projekti in načrti že pospešeno pripravljamo na leto 2025, v katerem se pričakuje stabilizacijo trga in posledično ponovno rast prodaje ter stabilizacijo obsega dela v proizvodnih kapacitetah," so poudarili v podjetju.