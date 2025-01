V avstrijskem KTM odpoved prejelo že preko 500 zaposlenih

Lastnik KTM, družba Pierer Mobility, je v prvem lanskem polletju vknjižil več kot 172 milijonov evrov izgube, zadolženost pa se je povečala na 1,4 milijarde evrov. Prodaja motociklov KTM v tem času je bila 27 odstotkov slabša kot leto pred tem, so poročali mediji.

KTM se je lani znašel v hudih težavah. Potem ko je ob povečanem povpraševanju po motociklih v času širjenja koronavirusa povečal proizvodnjo, je ta z iztekom pandemije covida-19 in ob posledično zmanjšanem zanimanju postala prevelika, zaloge motociklov pa so močno porasle.

Novembra lani je tako odjeknila novica, da bo podjetje zmanjšalo proizvodnjo, v tovarni v avstrijskem Mattighofnu pa odpustilo 300 zaposlenih. Kmalu za tem je KTM skupaj s svojima dvema podružnicama KTM R&D in KTM Components vložil zahtevo za začetek insolvenčnega postopka.

Zaradi velikih zalog - KTM ima v skladiščih okoli 130.000 motociklov, pri čemer vsaj nekateri od njih ne ustrezajo emisijskemu standardu euro5+, ki je v veljavi od letošnjega leta - pa so v podjetju sredi decembra proizvodnjo v Mattighofnu ustavili.

V KTM, ki zaposluje okoli 3600 ljudi, zdaj poteka proces prestrukturiranja. Upniki so lahko terjatve prijavili do 16. januarja, odločanje o načrtu prestrukturiranja je napovedano za 25. februar.

Po podatkih združenj za zaščito upnikov ima podjetje nakopičenih za najmanj 1,8 milijarde evrov dolgov, od tega naj bi 1,3 milijarde evrov odpadlo na banke. Med upniki so tudi zaposleni, ki še niso prejeli novembrskih plač.

Kot navaja avstrijski portal Heute, so v KTM in njegovih hčerinskih družbah 250 zaposlenih odpustili tik pred božičem, konec minulega tedna pa so o tem, da bodo ostali brez dela, obvestili še 288 delavcev.

APA navaja, da ima stečaj KTM negativne posledice tudi na druga podjetja v panogi. V ponedeljek je bil tako zaradi KTM sprožen tudi insolvenčni postopek družbe RJ-Werkzeugbau, kjer so bili zaradi ustavitve proizvodnje KTM ob 50 odstotkov prodaje, posledično pa niso bili več sposobni plačevati računov. Prizadetih je 15 zaposlenih.