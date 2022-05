V BiH marca rekordna inflacija, najvišja v regiji

V BiH sta se hrana in pijača od marca lani do marca letos podražili za 14,8 odstotka, stanovanjski stroški za 8,3 odstotka, prevoz pa za 24,5 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.

Visoka inflacija je posledica tega, da država ni sprejela nobenih ukrepov za njeno zajezitev, je za bosanski časnik Dnevni avaz povedala Amila Pilav-Velić s sarajevske ekonomske fakultete. "Države v okolici so to storile in rezultati so vidni. Tisti z najnižjimi dohodki nosijo največje breme in njim je treba nujno pomagati z neposrednimi ukrepi, kot je subvencioniranje stroškov," je opozorila.

Amila Pilav-Velić je aktualne razmere primerjala z veliko gospodarsko krizo leta 1929 in opozorila, da visoka inflacija in padec bruto domačega proizvoda vodita v stagflacijo. Najhujše posledice tega bodo upad naložb, večja brezposelnost in zmanjšanje kupne moči, pa tudi celotne proizvodnje.

Rast cen, posebno hrane in energentov, bi lahko prepolovila že tako nizek življenjski standard državljanov BiH, je opozorila. "To najbolje kaže podatek, da je potrošniška košarica Zveze samostojnih sindikatov BiH za februar 2022 znašala 2389 konvertibilnih mark (1224 evrov), medtem ko je povprečna plača v BiH v istem mesecu znašala 1059 konvertibilnih mark (542 evrov). To pomeni, da s povprečno plačo lahko pokrijete samo 44 odstotkov potrošniške košarice," je še opozorila ekonomistka in dodala, da bodo cene hrane in energentov zrasle vsaj še za 20 odstotkov.

Mednarodni denarni sklad je napovedal upočasnitev rasti globalnega gospodarstva, Evropska komisija pa je objavila oceno, da bo inflacija dosegla vrhunec v drugem kvartalu tega leta. Najvišjo inflacijo Evropska komisija pričakuje v Litvi (12,5), Bolgariji (11,9), na Poljskem (11,7) in Češkem (11,6).