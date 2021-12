V boj z odpadno embalažo bi šli z vračanjem denarja za plastenke in steklenice

Društvo Eko krog je okoljskemu ministrstvu in političnim strankam poslalo predlog zakonodajnih sprememb, s katerimi bi v Sloveniji lahko vzpostavili kavcijski sistem za zbiranje odpadne embalaže pijač. To bi pomenilo, da bi potrošnik ob nakupu pijače za plastenke, pločevinke in steklenice plačal znesek oziroma kavcijo, ki bi se mu ob vrnitvi embalaže na zbirno mesto povrnila. Tak sistem že poznajo v številnih evropskih državah.

"Že 15 let opazujemo kaos z odpadki, ki dela škodo ne le naravi, ampak tudi proračunu. Iz Slovenije izginjajo dragoceni materiali v odpadkih, medtem pa se kopičijo in gorijo tisti, s katerimi ne moremo narediti ničesar in za katere plačujemo državljani. S kavcijskim sistemom sekamo lovke smetarskim lobijem in okoljskemu kriminalu," je na novinarski konferenci povedal predsednik Eko kroga Uroš Macerl. Kavcijski sistem za plastenke, pločevinke in steklenice poznajo v desetih evropskih državah, v 15 pa ga bodo vzpostavili v naslednjih letih. Zadnja država, ki se je odločila za ta korak, je Avstrija. Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek oziroma kavcijo, ki se mu ob vrnitvi embalaže na zbirno mesto povrne.

V anketi plebiscitarna podpora predlogu Kot je pojasnila vodja kampanje Zaprimo krog Erika Oblak, raziskave kažejo, da države s kavcijskim sistem dosegajo cilje evropske zakonodaje, povezane z embalažo. Evropska direktiva o plastičnih izdelkih za enkratno uporabo, sprejeta leta 2019, med drugim določa cilje zbiranja in recikliranja, po katerih bodo morale države do leta 2030 ločeno zbrati 90 odstotkov plastenk. Prav tako bodo morale nove plastenke vsebovati vsaj 30 odstotkov reciklata, do leta 2030 pa bodo morale države reciklirati tudi vsaj 55 odstotkov vse plastične embalaže. V Eko krogu si želijo, da bi bil kavcijski sistem naslednji korak po akciji Očistimo Slovenijo, saj je ob cestah odvrženih največ plastenk. V društvu so opravili tudi anketo, ki je pokazala, da bi od skoraj 1900 vprašanih kavcijski sistem podprlo več kot 99 odstotkov ljudi. Zaradi vseh prednosti, ki jih ta prinaša, pa so prepričani, da bi ga morala podpreti tudi politika. "Izgovori, da to ni mogoče, ne držijo," je bil jasen Macerl.

