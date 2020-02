V Boxmarku razdelili odpovedi prvim 157 zaposlenim

Kot je pojasnil Marjan Trobiš, so bili v zadnjem obdobju deležni znižanja obsega poslov in dobičkonosnosti nekaterih projektov, posledica tega pa je bilo negativno poslovanje v zadnjih dveh letih. Leta 2018 so namreč beležili kar deset milijonov evrov izgube, takšno visoko izgubo pa jim je lani uspelo vsaj prepoloviti.

Na njihovo aktualno poslovanje sicer vpliva tudi ohlajanje gospodarstva, zato računajo, da bodo letos beležili nižje prihodke, vseeno pa po prestrukturiranju načrtujejo poslovanje okoli pozitivne ničle.

Ker so zadnja leta večinoma investirali v nove in delovno manj intenzivne stroje, so se odločili za korenito prestrukturiranje podjetja. Iz avtomobilske industrije, v kateri so že dolgo uveljavljeni, so se razširili tudi na letalsko, kjer že dosegajo zelo dobre rezultate in sodijo v sam svetovni vrh.

"V naslednjih mesecih pričakujemo novo večjo pogodbo na tem segmentu, tako da lahko znova pride do povečanega obsega dela, vendar pa z novimi tehnologijami ne bo več potrebne toliko delovne sile kot doslej," je razložil prvi mož Boxmarka, ki se ne strinja z oceno, da je danes črni petek za družbo, pač pa gre za "spomladanske spremembe" v podjetju, ki bodo zaposlenim zagotovile delo tudi v prihodnje.

Trenutno so po njegovih besedah sredi vrhunca preoblikovanja, ki ga bodo zaključili aprila, do takrat pa bodo odpustili 288 ljudi. Tem, ki so odpovedi prejeli danes, nudijo ustrezno pomoč, že danes tudi prve sestanke s predstavniki zavoda za zaposlovanje, ki so jim razložili, kakšne so njihove zaposlitvene možnosti.