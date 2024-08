V Boxmarku v odpuščanja: ob zaposlitev okoli 120 delavcev

Do oktobra naj bi po poročanju Radia Slovenija v podjetju Boxmark Leather odpustili 60 zaposlenih, nato pa do novega leta še dodatnih 60.

Podjetje, ki je sicer leto 2023 sklenilo uspešno in je ob več kot 10-odstotni rasti prihodkov na 67,6 milijona evrov ustvarilo 2,1 milijona evrov čistega dobička, je še v začetku leta uspešno pridobivalo nove posle in celo zaposlovalo, pred poletjem pa so se naročila zmanjšala za do 25 odstotkov, so pojasnili na radiu.