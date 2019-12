V Brdih prvi v Sloveniji z zeleno atrakcijo: prilagoditi se zelenim smernicam ni bilo težko

To veliko prelomnico so obeležili s slavnostno podelitvijo znakov Zeleni Ključ (Green Key) ponudnikoma Vili Alma Vista in Kleti Brda, ter znaka EU marjetica ponudniku Hotelu San Martin.

Petra Čad iz Slovenske turistične organizacije in generalna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoEva Štravs Podlogar sta Vili Alma Vista in Hotelu San Martin izročili znaka Slovenia Green Accomodation, Kleti Brda, ki je med drugim prva klet na svetovni ravni, ki je pridobila znak Zeleni Ključ, pa znak Slovenia Green Attraction. Gre za prvi tovrstni znak v Sloveniji.

Generalna sekretarka je uspeh največje slovenske zadružne kleti pohvalila z besedami: “Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo že več kot desetletje spodbujamo uvedbo okoljskih znakov. Izrazitejši zagon pa beležimo od uvedbe Zelene sheme v letu 2015. V Sloveniji gradimo turizem na trajnostnem pristopu, to pa vključuje tudi skrb za okolje. Brda so se izkazala že v natečaju za Evropsko destinacijo odličnosti leta 2015, ko so zmagali na temo lokalne kulinarike v turizmu in s celovitim oživljanjem lokalnega okolja na trajnostni način. Čestitamo prejemnikom znakov Slovenia Green, še posebej pa smo ponosni, da je Klet Brda prva klet na svetovni ravni, ki je pridobila znak Zeleni ključ. Na tem področju v Sloveniji resnično orjemo ledino in smo pionirji na področju certificiranja trajnostnih praks. Zelena shema je primer dobre prakse tudi globalno.”

'Zeleni certifikati pomembni, saj so dokaz pristnosti proizvodov'

“Veseli nas dejstvo, da v Brdih živimo po načelih trajnostnega razvoja. V fazi pridobivanja zelenega znaka in trajnostnih ter okoljskih certifikatov, ne institucija ne ponudniki nismo izvajali posebnih prilagoditev v našem delovanju, saj je trajnost že vcepljena v naše vsakdanje aktivnosti, delo, način razmišljanja. Vsekakor lahko na določenih področjih kot so varčevanje z naravnimi viri energije, ohranjanjem narave ter kulturne dediščine, ločevanju odpadkov še veliko postorimo, zato bo naša naloga tudi v prihodnje ozaveščati prebivalce in ponudnike v Brdih o vseh teh možnostih. Zeleni znaki in certifikati so pomembni za goste, ki k nam zahajajo, saj potrjujejo zavezo zelene butične destinacije v kateri prebivalci in ponudniki še kako skrbijo za ohranjanje vseh danosti in ni vseeno kaj bomo zapustili našim zanamcem. Je tudi dokaz pristnosti in naravnosti vseh naših proizvodov in produktov,” je ob tej posebni priložnosti povedala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

Prilagoditi se zelenim smernicam sploh ni bilo težko

DirektorSilvan Peršolja je o pomenu pridobljenih trajnostnih certifikatov izpostavil:

“Gre za lep prispevek k trženju kleti. Pričakujemo, da bomo s pomočjo teh pritegnili še več obiskovalcev, predvsem tujih, ki iščejo originalnost in direkten stik s proizvodnjo, vinom,... Kajti sleherni, ki si najprej ogleda klet in dobi pojasnilo, kje in kako se prideluje grozdje ter vino, dobi poseben pogled na vse te faze in postane tudi ljubitelj briških vin. Prilagoditi se zelenim smernicam sploh ni bilo težko. Potrebno je bilo sicer opraviti veliko administrativnih korakov, veliko stvari smo v postopkih prilagodili, vendar ta zeleni trajnostni pristop je že vtkan v naše navade. Vsak vinogradnik ali vinar svojo dejavnost opravlja na način, da jo samo izboljšuje, da jo bo lahko zapustil svojim potomcem. Tako da skrb za okolje, trajnostni razvoj, je zasidrano v samo jedro našega delovanja.”