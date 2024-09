V Bruslju pobude za večji nadzor nad spletnima Temujem in Sheinom

Nemška vlada skupaj z Avstrijo, Poljsko, Dansko, Nizozemsko in Francijo poziva Evropsko komisijo, naj bo dosledna pri nalaganju kaznim kitajskim spletnim trgovcem, če ti ne upoštevajo veljavnih evropskih pravil.

K dodatnim ukrepom za vzpostavitev poštene konkurence med evropskimi in kitajskimi spletnimi trgovci oz. tržnicami pozivata tudi avstrijsko trgovinsko združenje in gospodarska zbornica. Nemške zvezne dežele med drugim predlagajo odkrivanje in kaznovanje kršitev s celovitim zbiranjem podatkov in tesnejšim sodelovanjem med pristojnimi organi.

Kitajski spletni tržnici Shein in Temu sta v Nemčiji in Avstriji zelo priljubljeni, kar je predvsem posledica nizkih cen izdelkov. Po podatkih kölnskega raziskovalnega inštituta IFH na omenjenih tržnicah kupuje 43 odstotkov potrošnikov v Nemčiji.

Predstavniki potrošniških organizacij in vladajoče politike so na drugi strani kritični do kakovosti izdelkov na spletnih tržnicah, pomanjkanja nadzora in nelojalne konkurence.