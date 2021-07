V Čakovcu medicinska sestra pacientu namesto fiziološke raztopine vbrizgala bencin

Medicinski sestri iz Čakovca, ki je pacientu namesto fiziološke raztopine po nesreči vbrizgala bencin, zaradi malomarnosti pri zdravljenju, ki je privedla do pacientove smrti, grozi osem let zapora. Nesrečni 62-letnik je namreč umrl zaradi zastrupitve organizma in odpovedi organov, poročajo hrvaški mediji.

icon-expand 62-letni pacient je umrl zaradi odpovedi organov. FOTO: Thinkstock Občinsko državno tožilstvo v Čakovcu je po končani preiskavi vložilo obtožnico proti zaposleni v čakovski bolnišnici. 28-letna medicinska sestra je bila odgovorna za nego 62-letnega pacienta na hemodializi v sobi za samoizolacijo. 62-letnik je bil namreč v tesnem stiku z osebo, ki je bila pozitivna na koronavirus. Ob koncu hemodialize pa mu je medicinska sestra namesto fiziološke raztopine v kateter v vratu po nesreči vbrizgala bencin. "Bencin je vstopil v njegov krvni obtok, kar je povzročilo zastrupitev organizma in zastoj več organov, zaradi česar je pacient kljub hitrim poskusom oživljanja in zdravniški pomoči še isti dan umrl," je še sporočilo tožilstvo. Dogodek se je zgodil 29. septembra lani, za preiskavo pa so se v bolnišnici odločili 31. decembra 2020. icon-expand